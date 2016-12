PNL Constanţa ţinteşte doi senatori şi patru deputaţi. Tânăra milionară Horga, scoasă din joc

4

cacandidat vine altu'

Indivizi de teapa lui Tralalache exista pentru ca asa vrem noi.Noi i-am creat ,noi i-am inventat.Tralalache,ca simplu individ nu are nicio vina.Nu sunt unul din cei care cred ca parlamentarii ne reprezinta interesele in sfatul tarii.In schimb sunt convins ca Parlamentul este imaginea noastra in oglina.Daca vreti sa aflati cine suntem uitati-va in "oglinda" noastra din Parlament.Acolo,in imagine aveti totul:minciuna,lasitate,hidosenie,tradare,prostie,incultura,vulgaritate,hotie.....Oglinda nu minte.Sa nu credeti ca daca ati scapat de Tralalache ati rezolvat problema.In locul lui vine altul,la fel ca el,identic.Sa nu credeti ca daca ati strivit o musca,ati scapat de muste.In locul ei vin alte 20 de muste.

Răspuns la: tantaru

Adăugat de : tararache, 18 octombrie

si-a luat o muiala exemplara. Cum scrijelea el hartia si organiza lansare de carte. Auzi, analfabetul, ce tupeu pe el, scrie miau ca pisica si se...