PNL Constanţa, susţinere pentru „Platforma România 100“ a premierului Cioloş

2

Boroianu sutine PNL

Robert eu te rog,frumos,poti o lua pe dn Alinuta si mergi la dl Ciolosi si impreuna mergeti,la dl K.I.Werner si spunei din partea mea,ca tu esti Dr.Dr.Prof in Fraude,Spalare de bani,documentatie falsa,dupa aceia mergeti la paznici vostri de la SRI care vau pazit sa furati ca tu nu te incadrezi in cele 10 porunci ale PNL si mai departe mergi la Dl Militian Comisar Sef Dr Adrian Rapotan IPJ,Parchetul si Curtea de Apel C-ta care vau acoperit,de furaciuni ANAF, prin Terfelirea Constitutiei ro.cu avocati buni,cu influenta,relati,descurcareti si cu spaga mare care a-ti cumparat dreptate si numai prostiti, lumea cetateni ro.si constanteni nu au dreptate, din partea lui Lazar din Germania tu a-i adresa si e-mail care le poti pune la dispozitie ca tu esti securist din tata in fiu si mai ales acuma ca esti si inginer !cum a-i cumparat diploma tot prin spagi ca si dreptatea la furaciuni,pe care le a-ti comis.Dl Vice Presedinte PNL Boroianu R.Aurel tu suti Furatu ca numai asa a-i ajuns prin spagi,sponzorizari la partid si tuturor organelor de verificare si control si ai falimentat firme si vandute cu care a-i furat si persoane pacalite.Tu joci rolu de Smecher cu cine nu te cunoaste.Eu recomand d-nei Prc Hira Madalina sa merga la Puscaria Slobozia si sa culega date corect,oneste de la manglitoru ,B.H.prietenul vostru si dati un salam de calitate sa nui mai cada dinti ca e mai veninos.