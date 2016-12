PNL Constanţa şi istoria unui eşec anunţat

3

EȘEC = EXCLUDERE

Cine sa raspunda de rezultatele PNL Constanta daca nu conducerea acestei organizatii ? Faptul ca a luat cateva procente in plus față de alte organizatii din țară , nu inseamna nimic . Nu peste mult timp si PSD va avea aceeasi soarta . Acest fenomen legat de singura doctrina existenta in Romania - scoalate tu ca sa ma asez eu - va continua pana cand partidele si electoratul vor intelege ca politica inseamna a avea o doctrina , o ideologie , un program si obligatia de a reprezenta o anumita categorie sociala . La noi , doctrinele si ideologiile sunt simple etchete .Singurul scop al partidelor este de a obtine cat mai multe voturi si acestea se obtin de regula folosind demagogia si coruptia .Nici obtinerea unei majoritati nu mai conteaza . Prin tot felul de aliante si procedee incestuoase , se poate ajunge usor la guvernare . Ce fel de democratie avem , cand Constanta se treyeste ca are un parlamentar al UDMR cand in zonele maghiarimii nu exista nici un parlamentar roman . Toate campaniile electorale sfarsesc prin negocieri , de multe ori chiar cu adversarul politic care a castigat alegerile .Este de domeniul absurdului sa vezi ca soarta partidului care a castigat alegerile depinde de alianta cu un UDMR sau alta formatiune aparuta peste noapte . Toti vorbesc de democratie , liberalism , in realitate acestea fiind doar vorbe goale . A avut dreptate cine a afirmat ca la noi , partidele sunt adevarate sorcove doctrinaire , melanjuri gretoase de fragmente de principii si bale nediatice , de idei luate de-a gata si reprezentații gretoase in fața electoratului . Circarii i-au inlocuit de mult pe politicieni . Pana la a se ajunge la o situatie cat de cat normala se impune o singura masura : excluderea tuturor celor care au condus organizatiile liberale pana acum . Altfel , dupa ce alegatorii vor uita infrangerea , vor fi alesi din nou .