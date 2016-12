PNL Constanţa şi-a stabilit listele de consilieri. Societatea civilă şi femeile, date la o parte

8

aceeasi Marie cu alta palarie

Cine vrea schimbare la Constanta? Sa fim seriosi! Axa Comanescu - Strutinski a decis: primul ia portul al doilea ia orasul. Mafia s-a inteles, prostimea voteaza. Recunosc ca am votat tot timpul cu dreapta. Am crezut ca sunt informat si ferm convins ca exista o reala competitie intre stanga si dreapta. M-am inselat! Realitatea este cu totul alta. Toti sunt o adunatura de derbedei si ticalosi. In port oamenii au devenit sclavi. ITM-ul condus de un politruc inchide ochii. DNA-ul se face ca nu vede. Oamenii nu mai au nicio speranta. Golanii care au pus mana prin frauda pe activele statului se cred acum afaceristi de succes. Culetu - Black Sea, Stavrositu - Coremar, Comanescu - GSP , etc sunt niste ticalosi cu averi colosale facute cu ajutorul clasei politice prin tot soiul de infractiuni ( evaziune, spalare de bani, sclavagism, fals si uz de fals, instigare la fals in documente, abuz de incredere, etc ). In oras avem o alta mafie. Mafia clanului Mazare. Mafia orasului este sustinuta de toate partidele politice ( PNL, PMP, PSD, ALDE, etc). Ciolanul este impartit intre sefi de filiala si sefuleti. Din patru in patru ani ticalosii fac pe dracu in patru si la putere tot ei raman. Uitati-va in partide si va cruciti. Palaz de la PDL la PMP, Chiru de la PNL la ALDE, Banias de la PDL la PUR si acum la ALDE, Chitac din armata tarii in PNL, Hasotti din adversarul de moarte al PSD in lingaul mafiei locale. De ce sa votez?