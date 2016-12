PNL Constanţa se pregăteşte de parlamentare. Vor mai prinde "veteranii" lista de candidaţi?

3

Constantenii urmaresc stirile din bucuresti si veti avea o mare surpriza la toamna

Normal era ca pe noi sa ne intrebati pe cine vrem in parlament caci noi votam, nu voi sa va prupuneti. Noi nu-i mai vrem in parlament pe hasotti, draggomir, cei vechi ne-au dem. pana acum ce au putut, ce mai pot ei face dk pana acum au aratat ca sunt varza? In celelalte orase dna isi face treaba si curata partidele si parlamentul de nemernici, aici nu. Vrem oameni noi, tineri, cinstiti si care sa faca ordine in legislatie. Ati fost votati la primarie ca partid pt ca noi am vrut sa-l ajutam pe Chitac in acest fel, nu pt voi. Acum nici sa nu va ganditi ca o sa va mai votam. Nici n-o sa intrati in parlament. La bucuresti au ales o femeie ziarist decat pe cineva din vechile partide. Asta va fi realitatea. Vom vota cu partide mici necunoscute, indiferent cum s-or numi.