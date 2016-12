PNL Constanţa renunţă la protocolul USL de frică să nu-şi piardă oamenii

PNL Constanța renunță la protocolul USL de frică să nu-și piardă oamenii

Liberalii constănțeni își lasă oamenii să decidă singuri dacă vor mai încheia protocoale de alianță USL sau nu, de frică să nu-i trimită la UNPR.Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a declarat pentru ziarul Cuget Liber că partidul pe care îl conduce la nivel județean nu va mai insista asupra semnării documentelor de alianță USL în cele cinci localități în care acestea nu au fost încheiate.Potrivit liderului liberal, organizațiile de la Tuzla, Cernavodă, Mangalia, Năvodari și Constanța au posibilitatea de a decide singure, dacă vor sau nu să semneze înfrățirea cu PSD și PC. Motivul pentru care a fost luată această decizie, spune Dragomir, este faptul că, atât la nivel național, cât și local se urmărește binele partidului și al Uniunii, iar o astfel de atitudine constrictivă ar putea împinge oamenii către „racolatorii din celelalte partide, în mod special din UNPR”.Întrebat dacă în 2012 se va relua oficializarea documentelor de alianță, abandonată de mai bine de jumătate de an, liderul liberalilor constănțeni a replicat: „După cum a explicat și președintele PNL, Crin Antonescu, în vizita sa la Constanța, nu vom forța oamenii să semneze. Fiecare localitate are opțiunea sa. Acolo unde nu a fost încheiat protocolul în mod oficial se va putea merge împreună la alegeri, sau separat dacă nu se va dori, ca per total să se obțină binele alianței și rezultatul dorit: câștigarea alegerilor de către USL. Nu vom împinge membrii partidului să semneze protocoalele, pentru că, în primul rând acele protocoale au reprezentat o chestie pur formală, o acțiune de promovarea a Uniunii. În al doilea rând nu îi forțăm pentru că nu am face altceva decât să îi trimitem către alte partide și către cei din UNPR care se ocupă de racolarea membrilor PSD și PNL”.Rugat să comenteze afirmațiile fostului consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu, care prezicea dispariția USL-ului în 2012 și apariția unei noi alianțe între PSD și PDL, Dragomir a explicat: „Este un simplu activist de partid care încearcă să transmită un mesaj. Este dorința unui PD-ist înrăit”.Cu privire la protocoalele USL încheiate la Constanța, reamintim că, după ce frații PSD, PNL și PC declarau județul nostru fruntaș la oficializarea documentelor de alianță, semnările s-au oprit ca... barca la mal. Ultimele întrevederi de gen au avut loc în aprilie, după care s-a pus plapuma pe tobă, iar localitățile „problemă” au rămas cu hârtiile albe.După vacanța de vară, membrii organizațiilor din Tuzla, Constanța, Cernavodă, Năvodari și Mangalia au fost chemați să semneze protocolul cu prilejul Zilei Recoltei, adică în perioada 7-16 octombrie, însă nici de această dată nu s-a putut ajunge la un consens.