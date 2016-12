PNL Constanţa, primul pas către alegerile parlamentare

1

PNL C-ta

D-na C.Mocanu vreti ne aparat sa scoteti acest individ Boroianu Aurel Rober Parlamentar de C-ta cum il prezentati in fata cetatenilor,dupa doctrina PNL cu cele 10 pounci de incadrare,ca omul e super Hoz cu diploma de inginer cumparat dar e dr.dr.prof in fraude si spalare de bani si IPJ,Parchetul si Curtea de Apel,C-ta il protejeza ce face dl militian comisar sef dr Rapotan Adrian IPJ il ocroteste ca a lipit afise cu dl presedinte I.K.Werner cu lucru bine facut doar si dansul e decorat cu gradul de cavaler,dr in stinte si in drept,34 de ani in militia C-ta cu 43580,de dosare peneale cu autori ne cunoscuti si cei de la Gepeto sunt trecuti tot la ne cunoscuti sau jignit,injosit,degradat,denigrat competenta profesionala si murdarit imaginea justitiei la echipa cu d-na Prc Puiu Zarafina si al-ti are dansul lista la mapa profesionala dvs ma scuzati,faceti reclama voluntara omul e HOZ cu legitimatie ocrotit de personalitati de la servici,cred ca apara interesul infractional al hozilor,nu al cetateanului.