PNL Constanţa pregăteşte calendarul pentru apropiatele alegeri interne

PNL Constanța pregătește calendarul pentru apropiatele alegeri interne

Președintele Organizației Județene a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a participat ieri la ședința Con-siliului Național Executiv al formațiunii politice liberale. Liderul liberalilor constănțeni a precizat că întâlnirea a fost una de analiză, în care s-au dezbătut o serie de măsuri privind organizațiile PNL din țară care au obținut rezultate slabe la alegerile europarlamentare. Astfel, Consiliul Național Executiv a decis formarea unor noi birouri interimare la nivelul organizațiilor și filialelor care au obținut sub 10% la europarlamentare. Dragomir a declarat că Biroul Permanent Județean al PNL Constanța se va întruni în perioada următoare pentru o ședință în care se va stabili calendarul noilor alegeri. La nivel județean, printre filialele vizate se numără cele din Mangalia (9,68%), 23 August (5,25%), Adamclisi (3,40%), Agigea (9,06%), Albești (2,37%), Castelu (3,08), Ciocârlia (3,58%), Cobadin (8,99%), Horia (8,92%), Indepedența (9,51%), etc. Totodată, Consiliul Național Executiv a decis dizolvarea Bi-rourilor teritoriale ale orga-nizațiilor județene Bistrița Năsăud, Dâmbovița și Neamț, care au obținut un scor de sub 10% la europarlamentare.