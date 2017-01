PNL Constanţa, măcinat de scandaluri interne. Acuzaţii de "blat" cu PSD şi cumetrii politice

PNL Constanța, măcinat de scandaluri interne. Acuzații de "blat" cu PSD și cumetrii politice

Consilierul județean liberal Remus Cristy Baisan trage un semnal de alarmă considerând că dreapta constănțeană este într-un real pericol să se prăbușească și, în aceste condiții cere demisia actualului președinte Gheorghe Dragomir, dar și a altor liberali printre care deputatul Robert Boroianu, secretarul general al PNL Constanța, Septimiu Bourceanu și liderul consilierilor județeni, Gheorghe Muhscină.„PNL Constanța s-a transformat într-o oligarhie, într-o cumetrie, în care politica se face doar funcție de interesele personale și doar când acestea o impun. Într-o oligarhie subjugată într-o asemenea măsură de interesele personale, încât nu criticăm nici măcar incapacitatea organismelor locale și județene de a ne scoate de sub zăpezi. Identitatea liberală declarată este doar una de „vitrină”, folosită pentru ascunderea de interese obscure a celor 3-4 membri care au uzurpat conducerea. Se impun schimbări. Se impun demisii. Demisia actualului președinte al filialei Gheorghe Dragomir și al finului acestuia secretar general al filialei Septimiu Bourceanu, care se fac vinovati de eșecul partidului și de blocarea activității filialei. Demisia actualului lider al consilierilor județeni, Gheorghe Muhscină (șef de campanie la alegerile parlamentare și „uns” ca viitor candidat la Primăria Constanța) care se face vinovat de negocieri „strâmbe” cu PSD în defavoarea cetățenilor acestui județ. Demisia deputatului Robert Boroianu, pe care nu îl recomandă decât relația personală cu Gheorghe Dragomir, relație în baza căreia a fost simulată reformarea filialei prin interzicerea, nelegală, neconstituțională a candidaturii foștilor parlamentari și impunerea celor care reprezintă interesele președintelui Dragomir”, a transmis Remus Cristy Baisan prin intermediul unui comunicat de presă.Totodată, Baisan nu-i mai vede cu ochi buni nici pe colegii săi, consilierii județeni liberali cu care, astă-vară, era prieten la cataramă. Aceștia sunt acuzați că sunt în conflicte de interese în raport cu PSD.„Acești aleși locali folosesc PNL ca și instrument de negociere cu PSD doar pentru a-și rezolva propriile interese financiare. Aceștia trebuie să plece de îndată, iar în locul lor partidul să acceadă membri valoroși, oameni integri, trași pe linie moartă de Dragomir & Co. Srl”, mai spune Baisan.Pe lângă toate acestea, el mai acuză echipa Dragomir de „lipsa de transparență în gestionarea banilor partidului în campaniile electorale, ignorarea voinței membrilor de partid în procesul decizional și manipularea cotidiană”.Reacția dură și neașteptată a lui Baisan este de neînțeles pentru mulți liberali din partid și este pusă pe seama faptului că acesta nu s-a aflat pe un loc eligibil pentru Parlament. De altfel, interesant este că Remus Cristy Baisan nu a avut nimic de comentat atunci când alți liberali cu vechime în partid au fost trași pe dreapta pentru ca el, venit de doar câteva luni în partid, să candideze, vara trecută, pe un loc eligibil la funcția de consilier județean. Totodată, interesantă este tăcerea lui și în momentele în care foștii parlamentari nu au mai fost lăsați să candideze pentru ca locurile să fie ocupate de oameni noi.Pe de altă parte, este suspicios faptul că, la o lună de la alegerile parlamentare, Baisan apare și arată cu degetul spre cei care nu au fost în stare să câștige alegerile. Și asta în condițiile în care, el însuși, ca președinte al Filialei PNL Limanu nu a reușit să obțină un scor mai mare de 8% la scrutinul din decembrie.Nu va fi exclus din partidContactat telefonic, principalul „acuzat”, liderul PNL Constanța Gheorghe Dragomir nu a dorit să se lanseze în atacuri mediatice însă a spus că, contrar speculațiilor care se fac, precum că Baisan va fi exclus din partid, acest lucru nu se va întâmpla.„Nu-l exclude nimeni din partid chiar dacă aduce prejudicii de imagine partidului. PNL se poate reconstrui în acești patru ani de opoziție. Din contră, domnul Baisan are libertatea să candideze pentru orice funcție dorește din PNL. Atunci își va cunoaște cu adevărat valoarea, atunci va vedea exact câte voturi va primi. Știu că este nemulțumit că nu a ajuns deputat așa cum își dorea. Este suficient că a ajuns în Consiliul Județean. Să pună mâna să muncească, să facă proiecte. Cât despre gestionarea banilor din campania electorală, nu înțeleg de ce îl interesează. Nu a contribuit cu niciun ban, nici el, nici mulți altii. Cei care au candidat la parlamentare au contribuit și totul poate fi justificat cu acte”, a declarat președintele PNL Gheorghe Dragomir.Rămâne de văzut cum va fi soluționat acest conflict intern deoarece peste puțin timp vor avea loc alegeri în toate filialele din județ, liberalii având șansa să aibă lideri noi. Reamintim că Gheorghe Dragomir este contestat și de alți colegi de partid, unii dintre aceștia exprimându-și nemulțumirea față de el la scurt timp după alegerile parlamentare.