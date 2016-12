PNL Constanţa dă cu "integritatea" partidului de pământ. Nu renunţă la primarii "penali"

8

La tema

Daca nu a-ti intrat in carti d.le Moinescu , nu a-ti fost pe placul structurilor politice ( in componenta careia sunt indivizi ca Hasoti , Dragomir , Manole ,Constantin s.a. ) ., de ce nu a-ti canditat ca INDEPENDENT , ca in campania anterioara cand a-ti fost o varianta a P.D.L-ului .Ar fi fost ceva interesant in Medgidia o DUBLA CANDIDATURA a INDEPENDENTILOR , respectiv d.vstra si candidatul independent Valentin Vrabie . Numai in asemenea conditii se putea vorbi de calitatile candidatilor . Ca propunere , de ce nu ar candida pentru functia de prim gospodar ( pentru ca acest lucru trebuie sa-l etaleze acesta ) si MASONUL Marian Odor , in acest orasel , care in ultimii 8 ani a avut de suferit nu numai orasul dar si marea majoritate a cetatenilor , consecinta a candidatior politici perimati ?? Oare ceace se comenteaza este adevarat , dle Moinescu a-ti devenit impreuna cu cei din Pdl , lipitorii de afise ai MASONULUI M. Odor ?? Cei si cu trecerea timpului asta, nu i-ti vine a crede ca nu mai poti fi util pentru societate ( dupa unii autori ) !!!