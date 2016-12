PNL cere demisia lui Oprescu

2

De unde am eu banii ?

Ba,eu am operat sute de oameni care mi-au dat mici atentii in sume de bani,eu am facut ceea ce a facut si Presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis care a facut bani din meditatii si si-a cumparat 6 case, ati inteles de unde am eu banii ? Din operatii chirurgicale !