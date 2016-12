PNL a premiat excelenţa şi valorile liberale

2

Ipocrizia

Femeia marfa,femeie in vitrina,femeia la container,femeia la export,femeia ca obiectiv turistic strategic la Mamaia,femeia ornament pentru Mazare ,femeia pres,femeia se deplaseaza in formatie militara la sectia de votare,femeia ca arma de asalt in lupta cu basistii-astea sunt valorile liberale promovate de "excelentii" liberali sprijiniti de clanul fratesc PSD. Cata ipocrizie.