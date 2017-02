"PNL a depus moţiune de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu"

1

Motiunea PNL C-ta

Cu respect pentru PNL C-ta, ce va rog eu pe dvs eliminati in primul rand,evazionistul fiscal,spalator de bani,specialist in documentatie falsa,fraude destul de mari firme vandute si falimentate de la Gepeto,Parlamentarul Boroianu Robert Aurel care a mai pacalit si lumea cu lozinci lipite cu lucru bun facut al dl presedinte K.I.Wener si alta si mai gogonata minciuna apa gratuita la toti cetateni romaniei ca el a furato fara sa o plateasca si au sponzorizat si la PNL si PSD daca va face placerea si reprezentati corect si onestitate cetateni constanteni vedeti ca sunt scrise de mine la IPJ si Parchet la d-na Puiu Zarafina si Adina Florea si a-ti eu nu doresc ca roman ca toate institutile romanie sa fie murdarite de acesti Ifractori cu cei mai buni avocati spaguiti,minciuni,denutatori, martori adunati de pe strada si nu doresc sa cred ca chiar la C-ta sa rasturnat carul ca eu din povesti stiu ca la Carcal uite ca am primit si M Justitiei si pe toti de la Teleorman paraca Marian Godina scria ca nici biblioteci nu au si ce personalitati au produs sa ne conduca ca pe oite.