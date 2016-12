PNG şi PRM rămân împreună la Constanţa

PNG și PRM rămân împreună la Constanța

Președintele PRM Constanța, Radu Comănici, a declarat, ieri, în cadrul unei confe-rințe de presă, că deși la nivel central au existat dispute între conducerea PRM și cea a PNG, la nivel local alianțele formate rămân „în picioare”. Potrivit liderului peremiștilor din județ, alianțe locale de acest tip există la Medgidia, Ciobanu, Albești, Limanu, Băneasa și Hârșova. În contextul acestei decizii de colaborare, reprezentanții PNG care doresc să candideze, o vor face sub sigla PRM. Comănici a specificat că pentru perioada electorală, PRM va merge alături doar de Noua Generație, urmând ca după alegeri să se ia în vedere și colaborarea cu alte partide, la nivelul consiliilor locale nou formate. Liderul PRM a menționat că nu vrea să facă sondaje de opinie, pentru că acestea i-ar tăia din elan și din optimism. „Nu vreau să facem sondaje de opinie pentru că m-ar descărca de energiile pozitive. Noi nu ne bazăm pe son-daje, ci luptăm ca să aducem voturi. Trebuie să strângem aproximativ 24.000 de voturi ca să ne atingem țintele. Sunt 11 localități în care avem candidați cu șanse reale să ajungă primari, avem 45 de comune în care vrem să obținem minim două posturi de consilier local. Sigur, mai există și câteva localități la care dacă mă gândesc îmi vine să-mi pun mâna în cap. Asta e, e greu să găsești ginere cu câteva zile înainte de nuntă”, a menționat Comănici.Referitor la promovare și modalitățile prin care se face campanie, candidatul PRM la Primăria Constanța, Cristina Dincu, a declarat: „Vom avea un ziar de campanie. Consider că este cel mai eficient mod de a ajunge la oameni și cea mai bună cale de a le arăta că am în vedere proiecte bune și reali-zabile, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Știu că este o luptă dificilă, dar mă voi lupta cu toată forța”.