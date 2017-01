PNG îşi linge rănile sub pragul electoral

La Constanța

PNG își linge rănile sub pragul electoral

În ciuda tuturor pronosticurilor încurajate de sondajele de opinie, conform cărora Partidul Noua Generație ar fi putut obține, în cadrul alegerilor europarlamentare, un scor de peste 10%, procentele totalizate de PNG, atât la nivel de țară, cât și de județ sunt descurajante. În acest sens, PNG a atins, la nivel de țară, un procent de 4,85%, în timp ce, în județul Constanța, el a fost de 4,72%. „Rezultatul e sub așteptări, dar nu cu mult, noi ne așteptam la un procent undeva între 6 și 7% la nivel de țară”, a declarat președintele Organizației Județene Constanța a PNG, George Măndilă. El a ținut să menționeze faptul că, în opinia lui, „PNG a intrat ușor relaxat în campanie și mă refer la întreaga țară. Cât despre Constanța, ne-au lipsit câteva sute de voturi. În localitățile mici am înregistrat procente îmbucurătoare, însă am pierdut în orașele mari”. În ceea ce privește modul de gestionare a campaniei în județul Constanța, George Măndilă a precizat: „Am făcut tot ce mi-a stat în putință, am muncit enorm, nu am, personal, ce să îmi reproșez. Rezultatele nu fac decât să ne mobilizeze și mai mult pentru viitoarele alegeri pentru primăria Constanța. Ceea ce ne-a lipsit în contextul actual a fost cu siguranță aparatul de mobilizare”. Întrebat despre candidații pentru primărie, Măndilă a afirmat: „În ciuda faptului că lista trebuia făcută publică înainte de alegerile europarlamentare, am ales bine să așteptăm momentul ulterior acestora”. Totuși, el nu a putut preciza o dată exactă la care PNG își va anunța candidații: „Am făcut bine că am așteptat pentru că, în mod cert, este nevoie de foarte multă muncă de convingere. Simpatizanți avem mulți, însă noi avem nevoie de alegători, pentru că de la simpatie la vot e cale lungă”, a specificat președintele PNG Constanța.