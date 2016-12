PMP: "Sondajele noastre ne dau la 9%"

Ştire online publicată Vineri, 07 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat, ieri, că formațiunea politică pe care o reprezintă este cotată cu un scor electoral de 9% în sondajele proprii, el apreciind că recentele cifre apărute în spațiul public au rolul de a „manipula” alegătorii.„Rezultatul de la alegerile locale, precum și fuziunea pe care am făcut-o cu UNPR, dar și contextul în care se află celelalte forțe politice, ne fac încrezători că vom obține un rezultat pe care ni-l propunem. În sondajele noastre, PMP are peste 9%, la ora actuală”, a afirmat Tomac.Potrivit acestuia, PMP are electoratul său, Tomac arătându-se convins că partidul va obține în alegerile parlamentare din această iarnă un scor de 15%.„Avem electoratul nostru. Suntem convinși că avem o șansă mare să obținem un procent de 15%, indiferent ce ar spune PSD sau PNL”, a spus liderul PMP.