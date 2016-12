PMP, scindat între Diaconescu şi Udrea

PMP, scindat între Diaconescu și Udrea

Președintele Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, ar putea candida la alegerile prezidențiale din noiembrie. „PMP va avea de ales între mine și Cris-tian Diaconescu. Dacă partidul mă va vota, eu voi candida”, a declarat Elena Udrea. Recent, președintele Organizației de femei a PMP, Ruxandra Dragomir, a spus că Diaconescu are probleme în strângerea de semnături deoarece până acum au fost adunate în jur de 7.000, în condițiile în care minimul este de 200.000. Cristian Diaconescu a criticat astfel de reacții venite din partea unor lideri PMP și a spus că îi pare rău că o serie de colegi „au mințit public” și consideră că afirmațiile privind candidatura sa au fost făcute fie pentru că persoanele respective nu erau informate, fie pentru că acestea au vrut să dezinformeze. El a spus că dacă cineva are vreo problemă în ceea ce privește candidatura sa la alegerile prezidențiale să discute cu argumente, dar în interiorul partidului. „Nu numai PMP strânge semnături. Am organizații neguvernamentale, am susținători care fac acest lucru. Ca să vă spun concret de ce m-a întristat afirmația că ar fi numai 7.000 de semnături, a fost o înțelegere greșită deoarece 7.000 de semnături erau numai la Bacău. Am avut o întâlnire cu comunitatea elenă de la Constanța care nu dorea sub nicio formă să fie implicată în vreun joc politic, dar care mi-a spus categoric că mă sprijină”, a declarat Cristian Diaconescu. Conducerea PMP a convocat pentru data de 19 august o ședință a Colegiului Director al partidului în cadrul căreia ar urma să se ia în discuție păstrarea propunerii privind candidatura lui Cristian Diaconescu la prezidențiale sau înlocuirea acesteia cu o altă propunere, cel mai probabil, a Elenei Udrea.