PMP, planuri de viitor: 15% la parlamentare şi Băsescu premier

TOMAC PROPUNE , ELECTORATUL DISPUNE

Dl Tomac demonstreaza ca nu cunoaste psihologia multimilor si a uitat sau nu a citit opera lui Gustave Le Bon ..Faptul ca Dragnea este condamnat si Marele PNL a intrat in epoca matriarhatului , nu usureaza cu nimic situatia PMP . Majoritatea electoratului romanesc nu se sinchiseste prea mult de aceste aspecte . PMP are sanse din ce in ce mai reduse datorita faptului ( pe langa altele ) ca nu actioneaza energic pentru a demonstra prin fapte ca acest partid ar reprezinta ceva deosebit fata de celelalte partide . PMP n-a dat nicio declaratie si nu a luat nicio masura sau atitudine in urma faptului ca Palaz este trimis in judecata , si va suporta consecintele , avand in vedere ca acest partid a declarat ca este partidul oamenilor noi , plini de calitati ca ardeii umpluti . Singura sansa a PMP Constanta ar fi sa-l racoleze pe Tararache de la liberali si sa-l puna in locul lui Palaz . Abia dupa un astfel de gest va putea PMP afirma ca este un partid cu oameni noi .