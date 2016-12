„PMP nu va colabora cu PNL sub Antonescu”

Elena Udrea a declarat, la o întâlnire cu membri și simpatizanți ai PMP, la Buzău, că formațiunea din care face parte nu va colabora cu ”PNL sub Crin Antonescu” întrucât liberalii sunt ”responsabili de tot dezastrul din ultimii doi-trei ani”.Elena Udrea a declarat într-o conferință de presă că PMP a luat o decizie, și anum aceea de a nu colabora cu ”PNL sub Crin Antonescu”, precizând că liberalii nu se pot transforma ”peste noapte în Făt-Frumos”, ei fiind responsabili de ”tot dezastrul economic din ultimii doi ani trei ani”.”Am luat o decizie, și anume că nu putem colabora cu cei care au fost mâna dreaptă și stângă a lui Victor Ponta și a PSD. Nu se pot transforma peste noapte în Făt-Frumos câtă vreme ei sunt responsabili de tot dezastrul economic și democratic din ultimii doi trei ani. Nu avem în calcul să colaborăm cu acești neo-socialiști, cu PNL sub Crin Antonescu”, a spus Elena Udrea, citată de Mediafax.Ea a adăugat că lui Traian Băsescu i s-ar fi potrivit ”mănușă” rolul de prim-ministru, iar tandemul Boc președinte - Băsescu premier ar fi ”la fel de eficient ca tandemul Băsescu președinte - Boc premier”.