„PMP nu e invitat la Cotroceni pentru că nu elogiază activitatea lui Iohannis”

Partidul Nesimtitilor si Prostilor

Asta tot nu realizeaza ca ceea ce au ei NU este partid ? o gasca de renegati care nu-si gasesc busola.Acum joaca pe cartea opozitiei constructive, dupa ce au incercat sa-l linga pe Iohanis ( unde?) In campanie scuipau cacat si apoi au incercat sa intre in gratiile invingatorului. Cine spunea oare ca numai Nuti este viitorul Romaniei? NU au inteles ca ruperea lor de PDL ii arunca la pubela politicii, sint avortoni poltici ,dar a adus un mare bine noului PNL ca acesta s-a despaducheat de tandemul Base-Udrea care ii compromiteau. Urca-ti partidul in autobuz si dispari. Du-te acasa sa-i numeri banii ( sau ouale ) lui Cocos