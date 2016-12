„PMP îi este alături lui Traian Băsescu”

Președintele PMP, Elena Udrea, consideră că fostul șef al statului Traian Băsescu "nu încape în niciun partid politic", dar dacă are nevoie de un instrument politic pentru a-și pune în practică proiectele, PMP îi este alături. "Eu am o părere foarte clară despre rolul pe care Traian Băsescu îl poate avea în societate. Nu cred că Traian Băsescu încape într-un partid politic. Nu numai în PMP, în niciunul. La experiența pe care o are și la statutul pe care Traian Băsescu l-a câștigat, cel mai important om politic în momentul acesta, de experiența dânsului trebuie să profite întreaga societate și sigur, dacă are nevoie de un instrument politic pentru a pune în practică multe din reformele sau proiectele pe care le dorește, atunci PMP îi este alături", a afirmat, la Parlament, Elena Udrea, citată de Agerpres. Întrebată dacă Traian Băsescu va veni în PMP, Udrea a spus: "Nu cred că pot răspunde eu mai bine decât a făcut-o domnul președinte. Nu se va înscrie în PMP, însă sunt convinsă că va rămâne alături de acest proiect politic, pe care chiar dânsul l-a inițiat și, atât timp cât PMP va continua să militeze pentru proiectele care mai sunt de implementat, inițiate de președinte, pentru reforme care au rămas de finalizat din vremea lui Traian Băsescu, sunt convinsă că președintele va fi alături de partid".