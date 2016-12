PMP fuzionează cu UNPR. Cine va fi lider la Constanţa: Palaz sau Vasiliev?

PMP fuzionează cu UNPR. Cine va fi lider la Constanța: Palaz sau Vasiliev?

UNPR a gravitat în cei șase ani în jurul lui Gabriel Oprea, personaj controversat care, în prezent, este urmărit penal în două dosare, acuzat de plagiat și care a renunțat recent la șefia partidului anunțând că nu va mai candida la alegerile parlamentare. Fără o locomotivă bună, dar cu tinichelele lui Oprea de coadă, UNPR a început discuții de fuziune fie cu PSD, fie cu PNL, însă, la final, a ajuns în curtea PMP.Anunțul a fost făcut chiar de liderul PMP, Traian Băsescu, care a spus că cele două tabere au finalizat un proces de negociere care a durat două săptămâni.„Am finalizat un proces de negociere care durează de două săptămâni, un proces de fuziune între Partidul Mișcarea Populară și UNPR. Sunt destui parlamentari din UNPR care au plecat la PSD, nu ne deranjează pentru că opțiunea noastră este să facem o fuziune cu un partid în care cea mai mare parte a parlamentarilor nu au opțiune pentru PSD”, a declarat Traian Băsescu.Liderul PMP a precizat că denumirea viitoarei formațiuni, însemnul electoral și imnul rămân cele pe care le are deja PMP.Dacă la nivel central lucrurile sunt destul de clare, fostul lider al UNPR, Valeriu Steriu, urmând să aibă funcția de președinte executiv, în ceea ce privește puterea în teritoriu, Traian Băsescu a spus că aceasta va avea o distribuție echilibrată a puterii.„Analiza pe care o facem de două săptămâni ne arată că acolo unde PMP este puternic, sunt slăbiciuni mai mari la UNPR, și unde PMP este slab, a avut rezultate slabe la alegeri, este mai puternic UNPR. Avem o soluție echilibrată de 50% - 50%”, a explicat Traian Băsescu.În ceea ce privește județul Constanța, pe plan local UNPR era ca și o filială județeană „moartă”, liderul George Lipoveanu neștiind să promoveze formațiunea, singurele persoane reprezentative fiind primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, și senatorul Marian Vasiliev.De partea cealaltă, PMP a avut mereu un lider energic în persoana lui Claudiu Palaz, și el trecut prin UNPR. În ultimii ani, din PMP Constanța au plecat zeci de persoane, iar cele mai multe au invocat că decizia a fost luată din cauza caracterului „distructiv” al liderului constănțean.În urma alegerilor locale din 5 iunie, UNPR a câștigat doi primari în județul Constanța prin șefii administrațiilor publice din comunele Saraiu și Pecineaga, în timp ce PMP a reușit să obțină tot doi primari, în comunele Castelu și Cogealac.De departe, cel mai mare câștig l-a avut PMP prin funcția obținută de Claudiu Palaz, cea de vicepreședinte al CJC, funcție obținută după o combinație politică cu PSD. Combinație care nu a fost și nici nu este văzută prea bine de cei care au votat cu PMP în Constanța.În momentul de față, senatorul Marian Vasiliev este vicepreședinte la nivel național al UNPR. Aceeași funcție o are și Palaz la PMP. Cum liderii partidului au spus deja că nu agreează foarte mult conducerea bicefală, adică doi copreședinți, este de așteptat să se decidă cine va obține funcția de președinte al PMP Constanța.Cum alegerile parlamentare bat la ușă și, după fuziune, Marian Vasiliev devine singurul parlamentar de Constanța al PMP, acesta spune că se simte îndreptățit să preia conducerea filialei de la malul mării. Chiar și așa, el a adăugat că nu are orgolii și dacă este nevoie poate renunța la acestea numai ca echipa să funcționeze.„Și la alegerile de acum patru ani și la alegerile recente, Claudiu Palaz a obținut un procent de 7 maxim 8 la sută. Se dovedește astfel că acesta este bazinul său electoral în județul Constanța. Conducerea organizației județene este o miză mare deoarece peste câteva luni avem alegeri parlamentare. Nu cred că o să pot candida cum îmi cântă altcineva. Eu consider că, la acest moment, trebuie fructificată experiența parlamentarilor. Eu am fost și primar, sunt senator, am candidat uninominal unde am avut un procent de 21%, cunosc situația județului. Eu pot să dublez bazinul electoral pe care îl are Claudiu Palaz și ținta este să scoatem 15% la alegerile parlamentare. Eu cred că dacă nu schimbăm ceva la Constanța, o să luăm tot 8%. Pe de altă parte, dacă lucrurile nu se vor clarifica, eu nu am orgolii, pot renunța la ele numai și numai ca echipa să funcționeze. Totodată, am curajul de a prelua de la zero o organizație în alt județ. Va fi greu de luptat cu partidele mari, dar nu imposibil. Îmi asum aceste lucruri și știu la ce mă înham”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, senatorul Marian Vasiliev.