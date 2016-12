PMP a depus la BEC listele de candidaţi pentru alegerile europarlamentare

2

din popor

da.... din popor, daca tot e miscare populara , nuu? si acesti euro-candidati... doar vanatori de putere, de bani, ....nicidecum romani ... Politicieni adevarati. ce este drept nici un partid nu are politicieni adevarati...si este un lucru trist.... dar asta este tara in care traim, cu care ne mandrim...Romani adevarati....? mai este vre-un roman adevarat pur sange in conditiile actuale....Nu cred