Rovana Plumb:

"Plajele vor trece în administrarea hotelierilor din 2013"

Aflată într-o vizită oficială la Constanța, ministrul Mediu-lui și al Pădurilor, Rovana Plumb, a vorbit despre proiectele pe care le are în vedere pentru litoralul românesc. Unul dintre cele mai importante inițiative ce vor fi aplicate vizează predarea plajelor în administrarea autorităților locale.„Vrem să avem un program investițional coerent, care să creeze locuri de muncă, dar în același timp să asigure garanții pentru mediu. Proiectul va fi dezbătut în Parlamentul României astfel încât să avem o dată de finalizare pentru 15 octombrie 2012. Este necesar ca autoritățile locale să fie pregătite pentru implementarea sa începând cu sezonul estival 2013, astfel încât să avem o valorificare coerentă a litoralului Mării Negre, care este un program de interes național“, e explicat ministrul.Astfel, dacă proiectul va fi aplicat, autoritățile locale vor trece plajele în administrarea hotelierilor, cu excepția a trei zone din stațiunea Mamaia, care vor rămâne în posesia și administrarea Primăriei Constanța. Plajele din administrarea hotelierilor vor rămâne plaje publice, cu precizarea că 20% din suprafață va fi alocată cearșafurilor, iar restul va fi pentru șezlonguri.O altă problemă pe care Rovana Plumb a amintit-o vizează scoaterea Lacului Siutghiol din „Siturile Natura 2000" și introducerea acestuia în circuitul turistic. Scopul acțiunii este acela de a realiza proiectele dorite de administrația locală Constanța, precum „Orășelul lacustru“. De asemenea, Lacul Tăbăcăriei ar putea fi introdus în Fondul de Mediu pentru a fi curățat și redat accesului turistic pe Axa 4 privind biodiversitatea.Printre subiectele discutate de autoritățile locale și ministrul Mediului, s-au mai aflat și strategia pentru litoral, printre ideile abordate existând și cea de creare a unor insulițe în largul Mării Negre, stabilizarea falezelor și combaterea fenomenului de invazie a algelor. Cu privire la stabilizarea falezei din municipiul Constanța, Plumb a declarat că a fost identificată o sursă de finanțare astfel încât consolidarea malului să înceapă în cel mai scurt timp.„Pentru prima fază, am identificat o sursă de finanțare la nivelul sumei de 10 milioane de lei pe Fondul de Mediu. Aceștia reprezintă alți bani față cei alocați prin POS Mediu prin care se face nisiparea și diguire. Imediat vom aplica procedura legală și imediat ce va semna contractul, lucrările vor demara“, a declarat Rovana Plumb.Potrivit declarațiilor sale, administrația județeană Constanța are în vedere construirea unor pasarele, similare celei din stațiunea Mamaia, pe tot litoralul românesc.