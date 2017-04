Pieţele Griviţa şi I.L. Caragiale se modernizează. Cum vor arăta cele două obiective

Piețele Grivița și I.L. Caragiale se modernizează. Cum vor arăta cele două obiective

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Municipal Constanța, a fost aprobat și proiectul ce viza bugetul de venituri și cheltuielial Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța pe anul 2017.Potrivit documentului, pentru acest an, se estimează venituri totale de 15.854 mii lei, din care 4.373 mii lei surse de la bugetul local. Aceste sume, care vor fi alocate direct din bugetul municipal, sunt necesare pentru a acoperi deficitul pentru Țara Piticilor, pista de roleri, administrarea campusului social Henri Coandă, administrarea toaletelor publice și administrarea locuințelor pentru perpoanele cu handicap. Din surse proprii, RAEDPP estimează venituri de 11.480 mii lei. Totodată, din acte reiese că, în acest an, se vor realiza investiții în zona a II-a a campusului social Henri Coandă, construcția de noi unități locative sociale, estimate la 65 mii lei. Pentru reabilitarea imobilelor administrate de RAEDPP se vor aloca 2.000 mii lei, pentru expertize imobiliare - 500 mii lei, iar pentru dotări în zonele de joacă pentru copii au fost alocați 40 mii lei.Interesant este că una dintre promisiunile făcute de primarul Decebal Făgădău, chiar în timpul campaniei electorale de anul trecut, începe să prindă contur. Practic, este vorba despre primul pas spre modernizarea Pieței Grivița și a Pieței I.L. Caragiale. Concret, în bugetul RAEDPP sunt cuprinse sumele necesare pentru efectuarea studiilor de fezabilitate, respectiv, 500 mii lei.Conform proiectului, atât Piața Grivița, cât și Piața I.L. Caragiale vor fi transformate în spații moderne multifuncționale și se vor realiza prin reconfigurarea întregului spațiu urban actual. Transformarea va trebui să păstreze caracterul funcțional principal, cel de piață agro-alimentară, dar se vor introduce și funcțiuni noi, complementare activității comerciale reprezentative.Cu alte cuvinte, reprezentanții administrației publice locale își doresc ca cele două piețe să fie percepute ca un punct de interes atât pentru comerț, dar și ca posibilitate de petrecere a timpului liber, de comerț altul decât cel agro-alimentar, sau alternativă locală, de cartier, de întâlnire și dezvoltare a spiritului comunitar.Spațiile comerciale de dimensiune mică vor fi amplasate la parterul clădirii, perimetral, în centru păstrându-se zona tarabelor pieței agro-alimentare. Pe de altă parte, Piața Grivița va avea și etaj, unde vor fi amplasate cafenele și restaurante, dar și o grădină suspendată cu mult spațiu verde.În plus, în interiorul clădirii se va amenaja un spațiu destinat unui mic centru comunitar local. El va fi amenajat ca un loc unde se vor putea organiza spectacole, festivități, întruniri, dezbateri sau conferințe.