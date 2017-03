Piaţa de peşte din Năvodari - "bătaie" pentru închirierea spaţiilor

Piața de pește din Năvodari - "bătaie" pentru închirierea spațiilor

În urmă cu mai bine de jumătate de an, la Năvodari a fost finalizată cea mai mare și modernă piață de pește din sud-estul României. Investiția, de 1,4 milioane euro, a fost finanțată din fonduri europene în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria. Într-o săptămână - două, după finalizarea licitației de închiriere a spațiilor, Piața de Pește va deveni 100% funcțională, interesul agenților economici fiind uriaș.În urmă cu 3 ani, la Năvodari demara implementarea proiectului „Centru transfrontalier de afaceri în turism și activități conexe - Piața de pește și produse din pește”. Proiectul a fost inițiat de Primăria Năvodari, în parteneriat cu ONG-ul Eureka din Bulgaria, fiind finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, proiect care se adresează agenților economici din turism și sectorul piscicol.În cadrul proiectului a fost construită o Piață de pește, prevăzută cu mai multe facilități, precum: 10 puncte interioare și 16 exterioare de vânzare, sală de conferințe și evenimente, facilități pentru vânzarea și prepararea produselor din pește, pavilion expozițional și spații de birouri. De asemenea, cu ocazia implementării proiectului se vor organiza două festivaluri de pește și concursuri gastronomice, unul în Năvodari, celălalt în Dobrich, Bulgaria, și va fi realizat un Ghid gastronomic „Peștele în bucătăria tradițională a românului și a bulgarului”. Bugetul total al proiectului a fost de 1,46 milioane de euro, din care 85% finanțați de către Uniunea Europeană, 13% din bugetele naționale și 2% din sursele proprii ale partenerilor. Ca un element în plus de atracție, întreaga construcție, ce se întinde pe o suprafață de peste 2.000 mp, are forma unui pește uriaș.Anul trecut, în luna septembrie, investiția a fost finalizată, fiind obținute și toate avizele de funcționare, inclusiv de la ISU „Dobrogea” și DSP Constanța. Totodată, au fost demarate proiecte de înfrumusețare a zonei și a facilitării accesului pietonal și auto la Piața de Pește, fiind realizat inclusiv un pasaj pietonal.În ceea ce privește închirierea spațiilor, Primăria Năvodari a trebuit să comande un raport de evaluare, care să stabi-lească valoarea chiriilor de la care să plece licitația. Primul raport de evaluarea a fost realizat în toamna anului trecut, însă tarifele stabilite de evaluator erau cu mult peste prețul pieței de profil, nu doar din Năvodari, ci și din Constanța.Agenții economici au părut interesați, au cumpărat caietele de sarcini, însă nu au participat la licitație, motivând prețurile mari de plecare. A fost închiriat un singur birou, restul societăților comerciale spunând pas, în ciuda reluării în repetate rânduri a procedurilor de licitație.În aceste condiții, în luna ianuarie a acestui an, Consiliul Local Năvodari a solicitat evaluatorului să refacă studiul și să reevalueze spațiile închiriabile din cadrul Pieței de pește. În data de 6 februarie, Consiliul Local a luat act de noua evaluare și a demarat, din nou, procedurile de licitație, licitație care va avea loc în data de 5 aprilie 2017.„De data aceasta, interesul este uriaș. Este bătaie pe spații. Avem oferte pentru toate birourile, spațiile de desfacere a mărfii, pentru restaurant. Pe 5 aprilie vor fi deschise ofertele și cred că în maxim o lună Piața de Pește va fi plină, și de agenți economici și de clienți”, ne-a declarat Adrian Constantin, șef Serviciu Achiziții Publice - Management Programe.Piața de Pește de la Năvodari este un proiect mai mult decât bine-venit pentru comunitatea locală din mai multe considerente. În primul rând, a fost realizată din fonduri europene, ceea ce înseamnă că la Năvodari s-au adus 1,4 milioane de euro. În al doilea rând, Năvodariul este îndreptățit să aibă un asemenea centru pescăresc, ținând cont că orașul este așezat între ape: Marea Neagră, lacul Siutghiol, lacul Tașaul și canalul Dunăre-Marea Neagră, iar pescuitul este, pe lângă o afacere, și o îndeletnicire tradițională a multor locuitori. De asemenea, construcția, realizată în formă de pește uriaș, este un element în plus de atracție turistică.