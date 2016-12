Piaţa de peşte de la Năvodari, un proiect tot mai aproape de implementare

Piața de pește de la Năvodari, un proiect tot mai aproape de implementare

Primăria Orașului Năvodari, împreună cu Institutul European pentru Turism Cultural EUREKA din Bulgaria, a organizat în aceste zile, Seminarul „Oportunități de afaceri pentru servicii conexe sectorului turistic”. Acest eveniment face parte din proiectul „Centru transfrontalier de afaceri în turism și activități conexe - Piața de pește și produse din pește (FISH TOURISM CBC)”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007- 2013.În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe teme, precum: tipuri de servicii aferente sectorului turistic; interconectarea sectorului turistic cu producătorii de bunuri și prestatorii de servicii; Tradiție și ecologie. Sursă de dezvoltare a afacerilor conexe turismului; TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) - instrument pentru dezvoltarea afacerilor și promovarea în turism.Potrivit Primăriei Năvodari, prezentul eveniment își propune să contribuie la unul dintre obiectivele proiectului, și anume la depășirea lipsei de experiență în serviciile turistice și introducerea instrumentelor inovative pentru diversificarea serviciilor conexe turismului.Piață de pește de 1,4 milioane de euroÎn cadrul proiectului va fi construită o Piață de pește, prevăzută cu mai multe facilități, precum: 10 puncte interioare și 16 exterioare de vânzare, sală de conferințe și evenimente, facilități pentru vânzarea și prepararea produselor din pește, pavilion expozițional și spații de birouri. De asemenea, cu ocazia implementării proiectului se vor organiza două festivaluri de pește și concursuri gastronomice, unul în Năvodari, celălalt în Dobrich, Bulgaria, și va fi realizat un Ghid gastronomic „Peștele în bucătăria tradi-țională a românului și a bulgarului. Bugetul total al proiectului este de 1,46 milioane de euro, din care 85% sunt finanțați de către Uniunea Europeană, 13% din bugetele naționale și 2% din sursele proprii ale partenerilor. Ca un element în plus de atracție, întreaga construcție, ce se întinde pe o suprafață de peste 2.000 mp, va avea forma unui pește uriaș.Primarul Nicolae Matei, a declarat că acest proiect este unul foarte vechi și că va aduce un plus de valoare și atractivitate orașului Năvodari. „Piața de pește este un proiect mai vechi, cred că a fost depus prin 2009. Din lipsă de finanțare, abia acum a fost declarat eligibil. După finalizarea construcției, Năvodariul va deveni un adevărat centru pescăresc, care va da un plus de farmec acestei zone. Piața de pește va fi construită pe malul Canalului, lângă piciorul Podului, la intrare în Năvodari, într-o zonă foarte frumoasă. Odată cu această construcție vom amenaja și împrejurimile, astfel încât întreaga zonă să arate bine. Vom face alei de promenadă, cu lampadare, băncuțe”, a declarat primarul Nicolae Matei.