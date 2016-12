„Petreci toată noaptea şi fumezi!“

3

vreti turism! duceti-va in bulgaria, grecia , turcia ,italia

VREI turism, domnule mazare mai intai consolideaza plaja care scade de la fiecare an ce trece .Multe persoane din partid" tac si fac", nu arunca cu noroi in stanga si in dreapta asa cum faci tu,nu se plang la tv ca au bani putini dar cu toate ca li se pun bete in roate reusesc sa faca treaba De la o vreme ai lasat orasul in paragina si incerci castigi sa capital electoral pe spatele batranilor , saracilor etc . Te joci uite cazinoul nu e cazinoul care e intr-o stare deplorabila care dupa ce ca l-a luat "blonda nuti" mai si comentezi aiurea . Asa ca stimati cetateni hai in bulgaria(cel putin acolo am parte de liniste :D inafara de masina , turcia , italia la altii ca la noi ne 'mulg' de bani