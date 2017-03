Petrea: "Ministerul Consultării va avea un rol activ în materia transparenței și guvernării deschise"

Ministrul Gabriel Petrea a subliniat faptul că, în cadrul angajamentelor asumate în Planul Național de Acțiune 2016-2018, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) va avea un rol activ la nivel național în materia transparenței și guvernării deschise.Potrivit unui comunicat al MCPDS, Petrea a făcut aceste afirmații cu prilejul participării sale la prima ediție a Clubului OGP din acest an, cu tema "Dialog vs. Polarizare - Provocări ale guvernării deschise în contextul actual, intern și internațional"."Îmi doresc să construim un grup de lucru în care să stabilim împreună un set de obiective pentru îmbunătățirea dialogului între administrație și toți partenerii din societate. Fără consultarea societății și garantarea liberului acces la informații de interes public nu putem vorbi de o guvernare participativă.Totodată, cred că trebuie să existe un echilibru, iar ambii parteneri să contribuie la transparentizarea activității pe care o desfășoară, de la modul de finanțare până la obiectivele urmărite. În perioada următoare, vom demara o serie de dezbateri publice cu privire la dezvoltarea Catalogului Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență (CONECT), precum și actualizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI). Toate aceste aspecte vor fi discutate în cadrul unei săptămâni dedicate dialogului civic, unde vă invit să lansăm inițiative și să identificăm soluții pentru o guvernare cu adevărat deschisă," a afirmat ministrul Gabriel Petrea.La prima reuniune din acest an a clubului OGP au participat reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor societății civile active pe zona de transparență, consultare și date deschise.