Petre Daea revine: Oaia are dorinţa de a fi înţeleasă de toţi

Petre Daea revine: Oaia are dorința de a fi înțeleasă de toți

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Agriulturii, Petre Daea, a afirmat, vineri, la Antena 3, că în România comunități întregi au fost create datorită creșterii oilor, ministrul adăugând că „oaia are doar dorința de a fi înțeleasă de toți”, relatează News.ro.Ministrul Petre Daea a subliniat iarăși rolul jucat de creșterea oilor în România. „Oaia a unit generații, oaia a descoperit muntele și a populat muntele. Oaia a dat mâncare și ne-a îmbrăcat, oaia a dezvoltat industria lânii, oaia a creat localități, a generat comune și frumoase comune, uitați-vă în Sibiu, oaia a sudat generațiile, tata cu fiul, bunicul cu nepotul. Mărginimea Sibiului este construită din lâna oii, din brânza oii, din mielul oii. Astăzi, sigur că oaia are doar dorința de a fi înțeleasă de toți”, a spus ministrul Agriculturii.Pe 30 mai, Petre Daea s-a arătat deschis ideii de a schimba actualul brand de țară al României, frunza, cu oaia, el susținând că „oaia este o statuie vie” și că frunze are toată lumea, dar oi ca în România nu.„Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești o oaie”, a spus Daea.În pofida ironiilor, Petre Daea a vorbit în mai multe rânduri despre importanța creșterii oilor.„Să știți că nu intru în categoria celor care critică oaia seara și dimineața mănâncă brânză. Intru în categoria acelora care abordează cu seriozitate acest domeniu și pe care îl gestionez cu echilibru, în așa fel încât această specie, care a avut o creștere importantă în ultima perioadă, să își păstreze ascensiunea efectivului, în așa fel încât să putem valorifica cele 4,8 milioane hectare de pajiști din România care înseamnă deopotrivă Olanda, Belgia și Elveția la un loc”, a spus Daea, în cadrul audierii sale de joi în comisiile parlamentare de agricultură.