Peste 550 de angajaţi de la Primăria Medgidia au fost transferaţi la un nou SRL

POLUAREA SONORA

VREM LINISTE IN ORAS !DE CATE ORI SA VA SPUNEM !CHIAR NU SE POATE RESPECTA LEGEA IN ACEST ORAS ! CE SE INTAMPLA !SE PUN CORTURI PE CAROSABIL DAIRELELE SI TARAGOAYELE PANA DIMINEATA !CE FACETI ? VRAM SA DORMIM ! VRETI BANI LA BUGET PLECATI LA VANAT DE AUTORIZATII DE CONSTRUCTII SA VEDETI CE DE BANI O SA ADUNATI ! PENTRU DOI LEI SUPORTA TOT ORASUL RUSINEA DEGRADARII SOCIALE SI A BUNELOR MORAVURI ! SANTEM IN SEC 21 DOMNILOR !