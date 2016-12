Peste 100 de tineri prezenţi la o acţiune sportivă organizată de deputatul Florin Gheorghe

Peste 100 de tineri prezenți la o acțiune sportivă organizată de deputatul Florin Gheorghe

Organizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară, condusă de Marius Tulică, împreună cu președintele Organizației Municipale PMP Constanța, deputatul Florin Gheorghe, au organizat, miercuri seară, un campionat de bowling, la City Park din Constanța. La eveniment, au participat și alți membri ai PMP Constanța. La final, competiția a fost câștigată de Florin Țugurel, președintele organizației PMP Valu lui Traian. Întrebat ce părere are despre această acțiune, deputatul Florin Gheorghe s-a arătat plăcut surprins de prezența mare a tinerilor la acest eveniment. „Au participat peste 100 de tineri. Ce să spun? Am fost plăcut surprins de faptul că tinerii vin către noi, către PMP. Mă așteptam, ce-i drept, ca un număr important de tineri să ne onoreze cu prezența, însă nu într-un număr așa de mare și nu la un eveniment organizat într-un timp foarte scurt. M-a impresionat și numărul mare de tineri care mi-au cerut să se implice activ în evenimentele PMP Constanța. Competiția de ieri îmi dă speranța că PMP este un proiect pentru tineri și pentru viitor. Am convingerea că tinerii din municipiul Constanța se vor implica și în acțiunile următoare, nu numai în activități sportive, dar și în acțiuni care să schimbe radical modul de a face politică și administrație în cel mai mare municipiu de la Marea Neagră. Vă spun sincer că mă bazez pe ei, pe tineri. Este și motivul pentru care le-am promis tinerilor constănțeni și alte surprize”, a spus deputatul PMP Florin Gheorghe.