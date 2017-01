Pesedistul constănţean Dumitru Manole are dosar de colaborator al Securităţii

Pesedistul constănțean Dumitru Manole are dosar de colaborator al Securității

Fostul consilier județean, Dumitru Manole (PSD), se poate „mândri” și el cu un dosar de colaborator al Securității. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Ancuța Median, a confirmat pentru „Cuget liber” că există un dosar în cazul lui Dumitru Manole, înregis-trat la Curtea de Apel București, Secția contencios-administrativ, după ce Colegiul CNSAS a aprobat o notă de con-statare a existenței calității de colaborator al Securității. Ancuța Median a mai precizat că primul termen în procesul său a fost 17.03.2010, următorul fiind stabilit pentru 9.06.2010. Potrivit informațiilor furnizate de către purtătorul de cuvânt al CNSAS, Colegiul CNSAS ar fi aprobat nota de constatare la sfârșitul lunii octombrie a lui 2009. În conformitate cu prevederile Regulamentului CNSAS, pe baza documentațiilor și verificărilor, Colegiul CNSAS aprobă sau infirmă notele de constatare și dispune Direc-ției juridice introducerea unei acțiuni în constatare a calității de colaborator sau lucrător al Securității sau eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut nici una dintre calitățile amintite anterior. Pe de altă parte, Colegiul mai poate dis-pune eliberarea unei adeverințe în cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de colaborator sau lucrător al Securității. În cazul lui Manole, Colegiul a decis să aprobe nota de constatare a calității de colaborator, pentru ca ulterior să fie introdusă o acțiune în constatarea calității de cola-borator al Securității la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Dumitru Manole a refuzat să facă declarații pe acest subiect. „Am un dosar în instanță, am termene. Nu am ce declarații să fac până la finalizarea procesului”, a spus scurt el. Manole a ținut să precizeze totuși că se bazează pe prezumția de nevinovăție și are încredere în justiția română. În plus, el a respins varianta ca decizia sa de a demisiona din Consiliul Județean Constanța (n.r.- în decembrie 2009) să aibă vreo legătură cu dosarul său. Reamintim că Dumitru Manole și-a dat demisia din funcția de consilier județean la sfârșitul anului trecut, însă CJC nu a constatat încetarea mandatului său decât în ședința din luna februarie. La final, Manole a precizat că este încă membru PSD și a negat că ar fi avut discuții în interiorul formațiunii politice cu privire la situația și dosarul său.