Pesediştii au hrănit gurile invitate la cantina socială din Palazu Mare cu… discursuri

Limitați de prezența presei,

Pesediștii au hrănit gurile invitate la cantina socială din Palazu Mare cu… discursuri

În așteptarea obișnuitelor pomeni PSD, „Cantina de ajutor social Palazu Mare” a fost luată ieri cu asalt de o mulțime de persoane nevoiașe, gata să se lupte pentru o porție de mâncare. Prezența presei la manifestare a inhibat staff-ul PSD care a capitulat, însă, renunțând imediat la planul inițial de a oferi un ospăț oamenilor. În consecință, cei prezenți s-au ales doar cu… „câteva gânduri”. Pesediștii au invitat locuitorii din Palazu Mare, ieri, la ora prânzului, la cantina socială. Inițiativa echipei pesediste de a oferi o masă alegătorilor nu a putut fi concretizată din cauza presei care a urmărit desfășurarea evenimentului. Astfel, oamenii au rămas doar cu invitațiile și „promisiunile dulci” ale candidaților. „Au venit în mijlocul dumneavoastră să vă spună câteva gânduri”, a început sec prezentarea candidaților moderatorul evenimentului. Antonella Marinescu (Camera Deputaților, Colegiul 9), Mariana Cojoc (Camera Deputaților, Colegiul 10) și Mircea Pătruț (Senat, Colegiul 4) au venit „în mijlocul oamenilor” pentru a le împărtăși strategic câteva gânduri de prânz. În timp ce candidații social-democrați încercau să își construiască discursurile, oa-menii se întrebau disperați dacă o să mai primească ceva din ce li se promisese și pentru care se aflau acolo… o porție de mâncare. „Aș vrea să vă spun că PSD are o politică de stânga”, bătea câmpii cu grație Mircea Pătruț, cât timp oamenii îl măsurau cu stomacul gol. Foarte interesantă a fost intervenția Antonellei Marinescu, singura care a ținut să își definească stilul. „Fix în ochii oamenilor. Acesta este stilul. Nu o să mă vedeți că mă uit în jos”, a explicat Marinescu. „Domnule, ne dați și nouă ceva?”, a urlat, la un moment dat, o femeie la președintele organizației PSD nr. 104, Vasile Chirondojan. „Ce să vă dăm? Nu vă dăm nimic. Nu ați votat cu noi”, a spus răspicat liderul organizației. „Nu se poate ca din 6000 de voturi (n.r. - pentru Palazu Mare), să luăm doar 196 de voturi”, a argumentat Chirondojan. Speranța moare ultima „Domnul Mazăre este foarte supărat că votul a fost laș în Palazu Mare”, i-a sărit prompt în apărare o combatantă ațâțată de întrebare. Apoi, repetând la nesfârșit replica, și-a revărsat gândurile către toți muritorii înfometați care așteptau pe la porțile cantinei. O altă femeie pe chipul căreia se citea exasperarea făcea ture în fața cantinei întrebând în stânga și în dreapta: „Ne dă și nouă cineva ceva?”, făcând și ea neîntrerupt trimitere la scopul pentru care fuseseră chemați la cantină. „Domnișoară, uitați, eu am primit invitația asta. Când ne dau și nouă? Ne mai dau și nouă ceva? Am înțeles că trebuie să ne dea și nouă... O să intru până la urmă în cantină să vedem…”, a căutat ea o speranță. Văzând invitația din mâinile bătrânei, o alta a reacționat imediat. „Aveți invitație? Vrem și noi”, a cerut ea pe un ton barbar. Ei au intrat în curtea instituției cerându-și porția. „Nu vă dăm, domnule nimic, nu vedeți că sunt ziariști aici…”, încercau ei un exercițiu explicativ față de oamenii nerăbdători. „O sacoșă, ceva…Nu ne dă și nouă nimeni?”, a țipat un alt grup de persoane. „Ferească Dumnezeu!”, ne-a repezit o femeie. „Doamnă, ne-au mințit. Mi-au dat o invitație în troleibuz și mi-au spus să vin aici că o să îmi dea un pachet cu banane, portocale. Au mințit mamă”, a încheiat trist femeia. „Nu îi mai votează nimeni”, a încheiat ea pornind agale spre casă.