Perodin Dede: “Nu sunt agreat în partid”

În cadrul ședinței de astăzi a PP-DD, Perodin Dede a declarat că știe că nu este agreat în partid, iar pentru a-și retrage candidatura, cei de la București au trimis o directivă în care se motiva că nu ar avea dreptul să candideze, deoarece nu are un an vechime în partid: “Știu că nu sunt agreat în partid. Probabil se va face tot ce este posibil, să fiu chiar și dat afară. S-a motivat că nu am un an vechime în partid, însă așa ceva nu este prevăzut în statut.”