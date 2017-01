Peremiştii nu vor vota moţiunea

Pentru că „nu știe nimeni ce va fi după“

Peremiștii nu vor vota moțiunea

Deputatul PRM, Gelil Eserghep, a spus și el „prezent" ieri la începerea noi sesiuni parlamentare. În condițiile în care sesiunea începe sub amenințarea unei moțiuni de cenzură inițiată de social - democrați, Eserghep susține că parlamentarii peremiști nu o vor vota pe motiv că „nu știe nimeni ce va fi după". Cât despre proiectele pe care le are parlamentarul peremist constănțean pentru județul de la malul mării, acestea vizează atragerea a cât mai mulți bani pentru localitățile constănțene. Eserghep atrage din nou atenția că județul Constanța cotizează cu sume foarte mari, primind în schimb un buget foarte mic.