Peremiştii merg pe mâna aceloraşi oameni la europarlamentare

Peremiștii merg pe mâna acelorași oameni la europarlamentare

Pentru alegerile europarlamentare, peremiștii i-au păstrat pe primele locuri tot pe cei care au reprezentat partidul până acum în Parlamentul European. Astfel, pe primele cinci locuri pe liste se regăsesc Eugen Mihăilescu, Daniela Buruiană, Petre Popeangă, Viorica Moisuc, Cristian Stănescu, iar la poziția șapte se află și constănțeanul Dan Nicolae Rahău. Conducerea a optat pentru aceeași formulă deoarece euro-deputații PRM desemnați la începutul acestui an și-au însușit, pe deplin, politica europeană. Cei cinci peremiști au fost, până săptămâna trecută, și membri ai grupului politic ITS (Identitate, Tradiție și Suveranitate) din cadrul Parlamentului European. În urma scandalului generat de cazul Mailat, euro-deputații PRM s-au retras din ITS, motiv pentru care respectivul grup s-a și destrămat. Unul dintre motivele pentru care peremiștii au renunțat la a mai fi membri ITS a fost acela că ei sunt „un partid naționalist și nu unul extremist”, după cum susține și deputatul PRM de Constanța, Gelil Eserghep. De altfel, parlamentarul constănțean este de părere că situația din Italia a fost generată de procesul de afirmare, în ultima vreme, a românilor în viața socială din peninsulă, lucru cu care italienii nu erau obișnuiți. „Ei au senzația că sunt un club select, iar noi, cerșetorii. Nivelul de inteligență al românilor este mai ridicat, ai noștri, care lucrau până acum numai cel mult ca vânzători, au reușit să ocupe și posturi în sistemul sanitar sau alte domenii, pe bani mai puțini decât italienii, iar asta este ceea ce i-a deranjat pe italieni”, a mai adăugat Eserghep. Cât despre afilierea europarlamentarilor PRM la alte grupuri politice din cadrul PE sau constituirea unui nou grup, deputatul PRM a menționat că după alegeri se va lămuri și această problemă, amintind totodată că partidul nu duce lipsă de oferte în acest sens. Campania peremiștilor pentru euro-parlamentare se apropie și ea de sfârșit, ultima manifestare de amploare urmând să aibă loc astăzi, la Palatul Copiilor din București, unde se va desfășura un spectacol. Spre deosebire de județele Dolj sau Argeș, la Constanța, însă, campania PRM pentru europarlamentare a fost nesemnificativă, motiv pentru care, cu siguranță și rezultatele vor fi pe măsură.