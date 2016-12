„Pentru un partid care a pierdut puterea, democraţia internă este resortul renaşterii”

„Pentru un partid care a pierdut puterea, democrația internă este resortul renașterii”

Deputatul PDL Theodor Paleologu a declarat joi că viitorul congres al democrat-liberalilor ar trebui organizat cu o reprezentare cât mai largă a militanților partidului pentru a fi cu adevărat democratic și a opinat că disputele apărute între unii lideri democrat-liberali ar trebui tranșate în forul interior.„În iunie s-a făcut mult prea repede (Convenția Națională a PDL - n.r.) și poate țineți minte că am folosit o formulă foarte puternică atunci, care a supărat pe unii, am spus că seamănă cu un puci fesenist. Sigur, nu a fost așa până la urmă, pentru că Vasile Blaga este un om care dorește unitatea partidului, este un om ponderat și îl respect foarte mult. Deci, nu la Vasile Blaga mă refeream. Pe de altă parte, Vasile Blaga a cerut în 2011, la congresul din 2011, o formulă extinsă pentru Congres, 4.000 sau 5.000 de participanți, o reprezentare cât mai largă a tuturor militanților din partid.(...) Și eu am cerut acest lucru atunci - am înțeles de ce s-a optat în 2011 și în 2012 pentru o formulă restrânsă - dar acum este cazul să mergem pe o formulă extinsă și să organizăm un congres cum am spus eu 'pe bune'. Este o formulă colocvială, bineînțeles, dar asta înțeleg printr-un congres 'pe bune', un congres cu adevărat democratic.(...) Pentru un partid care a pierdut puterea, democrația internă este resortul renașterii, trebuie să înțelegem acest lucru", a declarat secretarul executiv al PDL, la RFI.În context, liderul PDL a afirmat că democrat-liberalii trebuie să strângă rândurile și că disputele intervenite între unii colegi ai săi de partid trebuie tranșate în interiorul PDL.