Pentru sau contra eutanasierea câinilor?

Minciuni sfruntate. Situatia de acum este creata tocmai de interdictia eutanasierii, intervenita in urma adoptarii "Legii Marinescu". Inainte, nu aveam o situatie asa grava. S-a agravat in ultimii 10 ani, in urma nepasarii politicienilor nostri. Platiti de centrele de interes economic, pentru sustinerea maidanezilor pe spatiul public. In alta ordine de idei, toata Europa are legiferata obligativitatea eutanasierii cainilor fara stapin. De asta la ei nu exista maidanezi pe strazi! Iar exemplarele izolate, pot fi usor adoptate de binevoitori. La noi sunt zeci de mii de maidanezi in toate orasele. De unde atitia binevoitori cu bani? Nesimtirea ONG-urilor si asociatiilor care protejeaza maidanezii, nu cunoaste niuci o limita. Au tupeul sa vorbeasca de protectia maidanezilor, desi stiu citi oameni (cu prioritate copii, femei, batrini) au fost omoriti de maidanezi. Nu mai vorbim de zecile de mii de muscati anual, de cheltuielile de la sanatate pentru cei muscati sau de cei imbolnaviti de parazitii transmisi de caini. Micro sau macroscopici. In numele zecilor de mii de victime ale maidanezilor, rugam parlamentarii sa stopeze aceasta plaga "democratica" ce a invadat Romnaia contemporana. Sa inceteze experimentele Occidentului pe seama noastra swi sa ne aliniem -legislativ- la normele europene si in aceasta privinta! Nu vrem sa mai fim discriminatii Europei! Nu suntem ghetoul plin de romi si maidanezi pe care ei vor sa-l creeze! Rugam parlamentarii sa voteze legea adunarii de pe strazi a maidanezilor. Si interdictia revenirii lor acolo. Ce vor face cu ei, este treaba lor. Sa-i adopte ei(si "iubitorii/oarele de animale") la ei acasa! Sa dea Dumnezeu si Maica Domnului, ca tot singele (UMAN) varsat de maidanezi sa cada pe protectorii lor! AMIN!