Pentru ce vrea CJC să ia zece milioane de euro împrumut

Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Județean Constanța, a fost introdus un proiect care vizează aprobarea contractării unei linii de finanțare pentru proiectele de investiții din fonduri post aderare în valoare de zece milioane de euro.Potrivit proiectului de hotărâre, împrumutul va fi realizat pe o perioadă de patru ani, iar banii vor fi folosiți pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene. În expunerea de motive, se menționează că CJC a accesat fonduri europene pentru demararea mai multor acțiuni, „deoarece sursele bugetului județean Constanța nu permit finanțarea tuturor proiectelor” de importanță din domenii precum sănătatea, asistența socială, infrastructura și dezvoltarea obiectivelor culturale.CJC consideră că linia de creditare este necesară în condițiile în care proiectele cu finanțare europeană funcționează pe principiul rambursării, adică sumele sunt achitate de către beneficiar și apoi sunt rambursate de autoritatea de management.Ce proiecte a depus CJCReferatul de necesitate conține toate proiectele pentru care vor fi folosite cele zece milioane de euro. Dintre acestea, zece au fost realizate prin Programul Operațional Regional și două prin Programul de Cooperare Teritorială România Bulgaria.Ca proiecte de infrastructură, amintim reabilitarea drumurilor din stațiunea Techirghiol, finalizat în urmă cu aproximativ o lună, modernizarea Drumului Județean 228 pe tronsonul Nazarcea - Ovidiu și lucrările la infrastructura de transport dintre Constanța și localitatea Dobrich, din Bulgaria.Alte acțiuni pentru care CJC a primit finanțarea de la UE vizează reabilitarea Policlinicii 2 din Constanța, a corpurilor A și C din Centrul Neuropsihiatric - Techirghiol, a Centrului de Plasament „Traian” din Constanța și a monumentului Tropaeum Traiani de la Adamclisi.În plus, prin POR, dar și prin POCT RO-BG, CJC a accesat fonduri pentru a cumpăra echipamente ce se presupune că vor îmbunătăți capacitatea ISU pe Regiunea de Sud-Est. Valoarea totală de investiție a celor două proiecte însumate este de aproximativ 8.000.000 de euro, din care CJC și ISU au primit în avans 580.000 de euro pentru programul „ESOL- Equipment to Save Our Lives”.În plus, referatul de necesitate menționează proiectul „HIPERB”, prin care se dorește realizarea lucrărilor de consolidare a clădirii Muzeului de Istorie Națională și Arhitectură Constanța cu o investiție de 2.500.000 de euro și campania de promovare turistică „Județul Constanța - o descoperire mereu actuală”, ce a costat 243.000 de euro.Creditpentru presupuse cheltuieliSe pare, totuși, că banii pe care Consiliul Județean dorește să îi obțină prin credit nu sunt necesari pentru aceste proiecte, ci și pentru alte opt posibile. În referatul de necesar, se mențio-nează că CJC „se află în pregătirea următorului portofoliu de proiecte, care, în măsura finanțării și implementării, vor impune asigurarea resur-selor financiare”. Pe scurt, CJC vrea să se asi-gure că instituția pe care o conduce are un bănuț în plus, în cazul în care i se vor aproba proiectele, aflate actualmente în stadiu de pregătire.Amintim câteva inițiative importante ce se regăsesc printre cele opt proiecte: moderni-zarea drumului județean 228 pe tronsonul Ovidiu - Poarta Albă, realizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța și modernizarea Centrului de Traumatologie, Ortopedie și Recuperare Medicală din Eforie Sud.