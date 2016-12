Pentru ce proiecte cer bani parlamentarii PDL de Constanţa

Amendamente la Legea bugetului

Pentru ce proiecte cer bani parlamentarii PDL de Constanța

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentarii democrat-liberali constănțeni, respectiv, senatorul Gigi Chiru și deputatul Florin Gheorghe au organizat, ieri, o conferință de presă în care au prezentat, pe scurt, amendamentele depuse la Legea bugetului.„Personal, am depus 10 amendamente la Legea bugetului, două la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, cinci la Ministerul Sănătății și trei la Secretariatului General al Guvernului. Toate aceste amendamente vin în ajutorul și folosul constănțenilor, tocmai de aceea, îmi doresc ca acestea să fie susținute și de parlamentarii USL”, a spus Chiru.Astfel, senatorul Gigi Chiru a solicitat suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice cu suma de 45,5 milioane de lei (aproximativ 10,3 milioane euro) pentru reabilitarea Cazinoului din Constanța având în vedere starea avansată de degradare a acestuia. De asemenea, a mai cerut 9,5 milioane pentru reamenajarea Parcului Tăbăcăriei deoarece consideră că zona este foarte degradată.În ceea ce privește suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, Chiru a cerut 4,5 milioane lei pentru reabilitarea și dotarea cu mobilier a Clinicii de Neonatologie a Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Totodată, el a mai solicitat 7 milioane lei pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a Clinicii de Cardiologie și alte 7milioane lei pentru realizarea reparațiilor capitale necesare și dotarea cu mobilier și echipamente performante a Clinicii de Chirurgie Plastică a aceluiași spital.Pe lângă toate acestea, senatorul democrat-liberal a mai cerut 14 milioane lei pentru realizarea reabilitării și dotării cu aparatura necesară a Stației Centrale pentru Sterilizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și 16 milioane lei pentru realizarea reabilitării și dotării cu mobilier a Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud.În același context, Chiru a mai solicitat 3,5 milioane lei pentru finalizarea construcției ansamblului bisericesc-social, cu hramul „Sfântul Arhidiacon și Întâiul Mucenic Ștefan” din Constanța.Tot pentru astfel de obiective, a mai cerut 500.000 lei, mai exact pentru finalizarea bisericii „Sf. Antonie cel Mare și Sf. Iosif Mărturisitorul” și alți 1.087.500 lei pentru finalizarea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Constanța.La rândul său, deputatul Florin Gheorghe a spus că a depus în nume personal șapte amendamente, și alte șapte în numele primarilor din județul Constanța.„Personal am solicitat 50.000 lei pentru construirea Complexului Sportiv Polivalent Badea Cârțan și alocarea sumei de 500.000 lei pentru Primăria Constanța pentru dotarea cu mobilier urban a străzii Ștefan cel Mare”, a spus Florin Gheorghe.El a mai precizat că alți bani au fost ceruți pentru construcția unei grădinițe cu program prelungit pe strada Traian, dar și pentru modernizarea și achitarea restanțelor către furnizori de reprezentanții grădiniței nr.56 din incinta Portului Constanța. Totodată, Gheorghe a mai spus că are în vedere un obiectiv nou de investiții.„Am cerut alocarea a 300.000 lei pentru Primăria Constanța pentru proiectul de semnalizare rutieră în jurul școlilor și a grădinițelor din municipiul Constanța. De asemenea, am mai solicitat bani pentru Clubul Sportiv școlar nr.1, pentru modernizarea sălii și a terenului de sport, dar și bani pentru modernizarea unor laboratoare școlare la Liceul Ovidius”, a mai explicat deputatul Florin Gheorghe.Pe de altă parte, el a spus că au mai fost depuse încă șapte amendamente făcute la solicitarea primarilor din comunele Poarta Albă, Castelu și Adamclisi care solicită bani pentru diverse obiective importante din localitățile respective.