PENIBIL sau un ADEVĂRAT HIT? Imnul staţiunii MAMAIA 2013. Live, Mazăre & Loredana!

5

EXECRABIL ! RUSINE !!!

Vreau sa intelegeti ca sunt deacord cu distracia (de bun simt), cu promovarea pe toate planurile dar facuta cu profesionalism, de catre profesionisti, cu modernizarea, cu dezvoltarea statiunilor de pe litoralul Romanesc (si nu numai a celor de pe litoral), cu extravaganta dar in limita decentei ! Din pacate, constat cu stupoare, cum statiunea Mamaia, candva statiunea in care era loc pentru tot omul, indiferent de pozitia financiara, este transformata intr-un cuib al lumii interlope, al celor ce sfideaza cu nonsalanta Romanul de rand, al celor pentru care nu exista legi, al pipitelor si cocalarilor, al clanurilor de stil mafiot, care in loc sa fie in puscarii, se distreaza, (daca asta se poate numi disctractie), cu banii "castigati" in modurile cele mai murdare, jefuind si talharind poporul si economia Romaneasca ! "Tradare, tradare, dar sa o stim si noi !" Din pacate, stim, dar nu facem nimic pentru a o starpi !