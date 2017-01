Pedelistul Zevri, candidat de 50.000 de euro, versus liberalul Lupu, pretendent la deputăţie pe 25 de salarii româneşti

Obrazul subțire cu… cât ai se ține

Pedelistul Zevri, candidat de 50.000 de euro, versus liberalul Lupu, pretendent la deputăție pe 25 de salarii românești

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Alegerile desfășurate până acum ar trebui să servească drept lecție tuturor partidelor. Interesant de analizat în această perioadă este felul în care partidele și candidații și-au pregătit strategiile pentru campania electorală, precum și capacitatea lor de a gestiona și coordona situațiile impuse de acest context. Pentru un loc în Camera Deputaților, au fost propuși până acum doar candidați din partea Partidului Democrat-Liberal și a Partidului Național Liberal. Pentru Colegiul 2, printre cei care intenționează să se lanseze în confruntarea politică din toamnă se numără și Senol Zevri, din partea PD-L. Zevri a mărturisit că a lucrat la o strategie personală însă aceasta trebuie să fie în consonanță cu strategia națională, de la nivelul partidului. În acest sens, el a declarat că la sfârșitul săptămânii se vor întâlni pentru a se sfătui cu niște specialiști de la aceeași firmă de consultanță care i-a sprijinit și în alegerile locale. Senol Zevri a recunoscut că pregătirea lor pentru alegeri a fost afectată de recentele evenimente din PD-L. „Am depășit momentul și acum mergem mai departe”, a adăugat el. Pedelistul vrea să atragă de partea sa organizațiile locale PD-L, și apoi să își construiască un mesaj care să fie îndreptat spre comunitate. „Nu vreau un mesaj politic. Vreau să fiu un parlamentar al tuturor, indiferent de culoarea politică”, a spus el. Pentru a-și susține planurile, Zevri a făcut mai multe deplasări în teren, fiind prezent săptămâna trecută la Hârșova, Horia și Medgidia. Unul dintre contracandidații lui în acest colegiu este actualul consilier județean PNL, Mihai Lupu. Și el susține că „fiecare candidat are strategia lui proprie”. Personal, Lupu este într-o fază de „identificare a necesităților politice” ale cetățenilor din colegiu pentru care se va bate. Consilierul a mai spus că a „stat de vorbă cu aproximativ toate organizațiile locale” și urmează să își stabilească oferta politică. În plus, Lupu a dispus și realizarea unui sondaj care este acum în derulare pentru a avea o perspectivă de ansamblu pentru propria candidatură. Când se numără bănuții… Deși ar fi preferat colegiul 7, care cuprinde localitatea Valu lui Traian, Senol Zevri mizează pe experiența sa acumulată în timpul alegerilor locale pentru a face față în acest colegiu. „Am fost șef de campanie la Medgidia, apoi m-am implicat direct în alegerile de la Hârșova și Ghindărești, precum și în precampania și campania electorală de la locale”, a remarcat el. Pedelistul a fost propus și pentru Colegiul 3 de la Senat, dar își dorește mai mult să iasă învingător la deputați. În cealaltă tabără, Lupu a admis că a ales acest colegiu pentru că îi sunt cunoscute realitățile zonelor cuprinse aici: Medgidia, Hârșova, Năvodari. El intenționează să acorde „maximum de timp” acestei campanii. Probleme sunt la finanțarea strategiilor sale. „Nu îmi voi permite să cumpăr voturile. Așa ceva nu se poate. Voi aloca 25 de salarii minime pe economie, așa cum prevede legea”, a adăugat el. Mult mai precis și sigur pe sine a fost Zevri. El a recunoscut că va apela la sponsori însă mizează pe contribuția personală care ar trebui să fie de minim 50.000 euro pentru Camera Deputaților. „Nu finanțarea este o problemă”, a afirmat el. „Problema o constituie diferența de finanțare între mine și posibilul candidat PSD dacă luăm în calcul investiția lor pentru a cumpăra voturile la alegerile locale”, a tranșat el lucrurile. În curtea celuilalt Cei doi nu se tem de viitoarea înfruntare. „Nu îmi fac probleme. Eu mă uit mai puțin în curtea celuilalt. Contează, bineînțeles, și contracandidații, dar nu există nici măcar la nivelul PSD un candidat cu suficientă notorietate”, a mai spus pedelistul Zevri. Nici lui Lupu nu îi este frică de contracandidat. „Va fi foarte interesantă această campanie electorală. Senol Zevri este un tip serios, are experiență politică. Nu știu care va fi candidatul PSD însă această campanie electorală va fi foarte interesantă pentru că se vor întâlni doi candidați cu experiență”, s-a mândrit Lupu.