Pedelistul Laurenţiu Mironescu şi liberalul Adrian Bratu se vor deputaţi de metropolă

Pedelistul Laurențiu Mironescu și liberalul Adrian Bratu se vor deputați de metropolă

Continuând seria articolelor menite a pune în evidență felul în care partidele și candidații își pregătesc strategiile pentru a ajunge la putere, ne-am oprit la Colegiul 7 pentru Camera Deputaților. Acest colegiu cuprinde cartierele KM 5, CET și IC Brătianu, precum și localitatea Valu lui Traian, parte a Zonei Metropolitane Constanța. Cei care s-au lansat deja în lupta pentru un loc în Cameră sunt Laurențiu Mironescu din partea Partidului Democrat - Liberal și Adrian Bratu din partea Partidului Național Liberal. Ne-am putea întoarce în timp până la Franklin Roosevelt pentru a găsi modele de politicieni care știu să se joace cu spațiul public. Sau am putea recurge la modele actuale precum Hillary Clinton și Barack Obama pentru a avea un background al modalităților prin care ei știu să lupte în politică. Clinton, cel puțin, a acționat ca un sistem yin-yang (pozitiv-negativ) știind când să își pună în evidență succesele sau să își recunoască problemele financiare. Nici Laurențiu Mironescu, nici Adrian Bratu nu se încadrează în nici un sistem. Dacă Mironescu este mai bine poziționat, având în calcul o strategie bazată pe o cercetare sociologică și statisticile de la ultimele alegeri, Bratu încă așteaptă să se definitiveze strategia de la nivel național pentru a da apoi o formă strategiei personale. În plus, actualul deputat Mironescu a admis că a realizat o „paletă de nevoi a cetățenilor din zonele cuprinse în colegiu” care să îl ajute în definitivarea „căilor de atac pentru precampanie și campanie”. Pentru Mironescu, acest colegiu este „provocator, incluzând atât zone din Constanța, cât și zone metropolitane - Valu lui Traian”. „Văd localitatea Valu lui Traian ca pe o supapă de dezvoltare și trebuie privit cu mare atenție de administrația centrală. Cu experiența dobândită, sper să pun umărul la sprijinirea zonei”, a mai afirmat el. Finanțarea campaniei, „mult prea personală” Întrebat despre investiția financiară pe care intenționează să o facă pentru această campanie, Laurențiu Mironescu a recunoscut că, „deocamdată”, nu și-a „dimensionat efortul financiar”. Pe de altă parte, și-a manifestat hotărârea de a duce o campanie de tipul „door to door” (din ușă în ușă). Pus în aceeași situație, Bratu a evitat un răspuns concret. „Caut fonduri, dar aceste lucruri sunt mult prea personale ca să le poți divulga”, s-a eschivat el. Temerile candidaților „Mie mi-e teamă numai de mine. Bătălia este în primul rând cu mine”, a declarat Mironescu. El a mai adăugat că în alegeri „acestea sunt adevăratele bătălii, mai ales cea cu percepția pe care o are populația despre noi ținând cont că am fost plasați într-un colț”. Nici Adrian Bratu nu se teme de contracandidații săi. „Sper să avem o campanie decentă, constructivă, fără atacuri la persoană”, a încheiat el.