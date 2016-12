Întoarcerea fiului contestatar

Pedelistul Dumitru Bocai revine în BPJ cu gânduri de bine

Recent reprimit în cadrul Biroului Permanent Județean al PD-L Constanța, primarul din Ovidiu, Dumitru Bocai, a renunțat, se pare, și la declarațiile de presă, și la atacurile din interior la adresa partidului. Potrivit afirmațiilor lui Bocai, „rufele murdare se spală în familie”. Declarația vine din partea aceluiași pedelist care, nu demult, se alăturase, cel puțin în aparițiile publice, în conferințele de presă și în tot soiul de „comitete și comiții” extraordinare aripii contestatare a PD-L, cea care făcea valuri-valuri în presa locală și centrală. Bocai revine astăzi, întocmai fiului rătăcitor, decis să sprijine partidul la care, așa cum chiar el o spune, ține foarte mult. „Nu am contestat niciodată, nimic. Nici pe liderul interimar de atunci, Ion Popescu, și nici echipa formată de el”, a precizat democrat-liberalul Dumitru Bocai. Mai mult decât atât, cel care în urmă cu mai bine de o lună apărea alături de Mihai Bobe, Mădălina Popa, Dănuț Moisoiu și Tănase Barde, revine la momentul actual cu afirmații de genul: „Eu nu am fost niciodată solidar cu atitudinea unora dintre ei” sau „Trăim într-o țară liberă și de aceea fiecare trebuie să aibă curajul să spună ce îl nemulțumește”. În același timp însă, Bocai a ținut să menționeze și că „nimeni nu trebuie condamnat”. „Eu, personal, nu condamn pe nimeni, pe niciunul dintre foștii sau actualii mei colegi. Nu m-am supărat niciodată pe nimeni și consider că, la momentul acela, am avut o reacție firească”. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase… La fel de firesc (sau nu?!), Dumitru Bocai se declară împăcat cu acțiunile sale din ultimele luni, la fel ca și cu reîntoarcerea în BPJ. „Am fost invitat la discuții de domnul Banias (n.r. – Mircea Banias, președinte interimar al Organizației Județene a PD-L Constanța) și am fost repus în funcție”, a menționat primarul din Ovidiu. Bocai a atras atenția și că, vezi Doamne, „presa a făcut, de fapt, scandal în jurul celor petrecute la PD-L Constanța” și că tot ea a fost ceea care a transformat neînțelegerile iscate în cadrul partidului „într-un eveniment mediatic”. Reamintim că, în urmă cu aproximativ o lună, Bocai urca pe scena Casei de Cultură, în prezidiul Consiliului de Coordonare Județean, asta după ce, în prealabil se autointitulase unul dintre inițiatorii CCJ- ului și declarase și că s-a „săturat de dictatorii numiți de la centru”. Tot Dumitru Bocai apărea și pe posturile naționale de televiziune, dând explicații detaliate despre cum stau lucrurile în cadrul organizației constănțene a PD-L. „Je ne regrette rien” Întrebat dacă are vreun regret în ceea ce privește poziția sa anterioară față de partid și de actuala echipă, pedelistul a afirmat: „Nu regret nimic. Mi-am apărat partidul. E o formațiune la care țin”. Referitor la gândurile cu care revine în prima linie a organizației tomitane, Dumitru Bocai a specificat. „Dacă partidul are nevoie de sprijinul meu, mi se pare normal să îl acord. Mă întorc în BPJ cu aceleași gânduri pe care le-am avut mereu: gânduri numai de bine”, a punctat el. Cu toate acestea, edilul din Ovidiu nu a putut să indice nicio nemulțumire pe care a avut-o înainte în ceea ce privește modul cum stau lucrurile la PD-L și pe care nu o mai are acum. Astfel, el a declarat: „Nu sunt nici mulțumit, nici nemulțumit. Sunt în continuare același Dumitru Bocai, membru al PD-L”, a conchis el.