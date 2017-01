Pedeliştii îşi fac calcule pentru mandatul de prefect al Constanţei

În așteptarea ieșirii PSD de la guvernare,

Pedeliștii își fac calcule pentru mandatul de prefect al Constanței

Democrat-liberalii constănțeni discută, zilele acestea, despre mandatul de prefect, fapt datorat ipotezelor potrivit cărora PD-L ar putea rămâne singur la guvernare. Deși sunt deocamdată rezervați și se declară sceptici cu privire la posibila rupere a coaliției, pedeliștii constănțeni nu ezită, totuși, să mărturisească faptul că își doresc ieșirea PSD de la guvernare. Fapt pentru care ei își fac deja calcule pentru mandatul de prefect al județului Constanța, un post râvnit de pedeliști încă dinaintea semnării pactului cu social-democrații. Printre democrat-liberalii tomitani care au declarat că sunt interesați de preluarea fotoliului de reprezentant al Guvernului în teritoriu se numără Gigi Chiru și Tudorel Calapod. Cu toate acestea, însă, numele cel mai vehiculat este cel al lui Claudiu Palaz, actual subprefect al Constanței, care, pentru ocuparea acestui post, a avut susținerea, în unanimitate, a membrilor Biroului Permanent Județean al PD-L Constanța. „O pretenție firească” Gigi Chiru, fost candidat la mandatul de primar al orașului Eforie și, de asemenea, la un fotoliu de deputat pe Colegiul 6, a recunoscut că, în opinia sa, el e „cel mai îndreptățit” să preia șefia Prefecturii Constanța în cazul în care coaliția cu PSD-ul va pica. Deși a ținut să precizeze că are mari rezerve în ceea ce privește această rupere a coaliției, Chiru a declarat: „Mandatul de prefect a fost prima mea opțiune după alegeri. Opțiunea a rămas aceeași. Și nu e o ambiție, e o pretenție firească”, susține pedelistul. El a subliniat că nu crede în dorința PSD de a ieși de la guvernare în sensul în care, din punctul său de vedere, „e puțin probabil ca PSD-ul să se fi debusolat total”. În plus, Chiru a afirmat și că e deschis și altor propuneri și că decizia în ceea ce privește „adjudecarea” mandatului de prefect va veni fie de la centru, fie în urma unui vot în Biroul Permanent Județean al PD-L. Nu în ultimul rând, Gigi Chiru a precizat și că, dacă partidul va decide că altă persoană din cadrul PD-L Constanța este potrivită pentru acest mandat, nu va avea, în principiu, nicio problemă în a o susține. „Dacă va depinde de BPJ, voi cere un vot acolo. Dacă cei care vor hotărî vor prefera, totuși, pe altcineva, nu am niciun fel de problemă să susțin un coleg. E, totuși, un post râvnit, pentru care se vor «bates», cu siguranță, mulți”, a conchis pedelistul. Calapod n-ar refuza „epoleții de prefect“ În ceea ce-l privește pe Tudorel Calapod, fostul primar din Năvodari și actual director al Registrului Auto Român, Constanța, el s-a arătat, inițial, foarte amuzat de această ipoteză: „Postul de prefect e ocupat”, a fost, mai exact, prima reacție a pedelistului. Și pentru că am spus „inițial”, Tudorel Calapod a mărturisit apoi că nu ar spune „nu” acestui mandat. „Având în vedere experiența mea în administrația publică locală și faptul că aș avea recomandările necesare, recunosc că nu aș refuza postul de prefect”, a afirmat Calapod. Totuși, el a subliniat că „a fi prefect nu e deloc ușor, nu e un post ușor, presupune răspundere, decizii importante”. „Nu poți să spui că-ți pui epoleții de prefect și… gata!”, a adăugat Calapod. Fostul șef al administrației publice locale din Năvodari a declarat și că discuții au fost pe tema aceasta și la ședința de BPJ de joia trecută, când mai mulți colegi au avansat numele său pentru preluarea mandatului de prefect. Interesant de remarcat e, însă, că deși e tentat de postul de prefect, Calapod nu consideră oportună ruperea coaliției: „Pentru binele țării, ar fi mai bine ca această coaliție să rămână așa cum este acum”, a mai specificat democrat-liberalul. Banias nu vrea să vândă pielea ursului din pădure De cealaltă parte, conducerea județeană a partidului, în persoana senatorului Mircea Banias, a precizat că e prematur să se pronunțe pe acest subiect. Cu mențiunea că „nu a existat nicio discuție în BPJ” pe marginea acestei teme, Banias a declarat: „E ca și cum am vinde pielea ursului din pădure”. Președintele Organizației Județene a PD-L Constanța a explicat, totuși, că fiecare dintre cele trei nume vehiculate - Chiru, Calapod și Palaz - are pretenții justificate atunci când vine vorba de mult râvnitul mandat de reprezentant al Executivului în teritoriu. „Deși nu cred că e momentul pentru o astfel de discuție, fiecare dintre cei trei are argumente: Chiru pentru rezultatele foarte bune obținute la Eforie, Calapod pentru experiența în administrația publică locală, iar Claudiu Palaz e și în prezent subprefect. Dar e absurd să spun acum care e cel mai bun, pentru că risc să deschid o competiție în interiorul partidului pentru un mandat care nu e liber pentru moment”, a explicat senatorul constănțean. Cât despre posibilitatea ca PSD-ul să renunțe la actul de guvernare, Mircea Banias a mărturisit: „Mi-aș dori ca această coaliție să se rupă cât mai repede și PSD-ul să plece de la guvernare”. De precizat este și că Banias a subliniat că, deși o decizie e prematură în clipa de față, „asta nu înseamnă că dacă pleacă PSD de la guvernare, PD-L nu va avea propunerea pregătită”. Se pare, totuși, că cea mai credibilă variantă a unui prefect susținut de PD-L este Claudiu Palaz. În sensul acesta, mandatele de subprefect pe care acestea le-a exercitat sunt un atu în fața altor aspiranți și, mai mult decât atât, se pare că el ar fi și varianta agreată la centru. În prezent, însă, prefect al județului Constanța este Liviu Brăiloiu. El a candidat în toamna anului trecut la un mandat de senator, iar pentru actualul fotoliu a avut susținerea PSD.