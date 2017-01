Pedeliştii din Cumpăna şi-au pregătit candidat pentru funcţia de viceprimar

În așteptarea ședinței de vineri

Pedeliștii din Cumpăna și-au pregătit candidat pentru funcția de viceprimar

Aleșii locali din Cumpăna vor alege, săptămâna aceasta, un nou viceprimar al comunei. Consiliul Local Cumpăna se întrunește vineri, într-o nouă ședință ordinară, având pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului. Președintele Filialei PD-L Cumpăna, Dumitru Burcin, a declarat că propunerea democrat-liberalilor pentru postul rămas vacant după plecarea lui Constantin Bălan este Florin Imoșanu. „Noi îl propunem, dar știm că nu are nicio șansă. Noi avem doar trei consilieri, în timp ce PSD are 14", a mai spus Burcin. În cadrul aceleiași ședințe, aleșii vor lua act de încetarea mandatului de consilier al Mihaelei Mitroi (PD-L), care, „din motive personale”, și-a dat demisia, săptămâna trecută. Cel care îi va lua locul este Tudor Burcin. Un alt proiect important ce va fi supus atenției consilierilor este cel privind emiterea acordului de principiu de către Consiliul Local Cumpăna pentru realizarea unui Parc Eolian. Printre cele nouă proiecte incluse pe ordinea de zi, se mai numără și cel privind stabilirea suprafețelor pentru restrângerea depozitelor de deșeuri gospodărești. În plus, aleșii se vor pronunța și în cazul inventarului domeniului privat al comunei Cumpăna.