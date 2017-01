Pedeliştii constănţeni din noul Birou Permanent Local vor să-şi lămurească situaţia în şedinţa de azi a BPJ

Pedeliștii constănțeni din noul Birou Permanent Local vor să-și lămurească situația în ședința de azi a BPJ

Deputatul Maria Stavrositu, noul președinte al Organizației Municipale a PDL Constanța - conform Consiliului de Coordonare Local (CCL) organizat sâmbăta trecută - a anunțat ieri că Biroul Permanent Local intenționează ca azi să își clarifice situația, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Județean. Este vorba, mai exact, despre admiterea, de către Comisia pentru Statut, Etică și Litigii a PDL Constanța, a contestației privind caracterul nestatutar al alegerilor de sâmbătă și, implicit, anularea rezultatului acestora. Astfel, printr-un comunicat de presă dat ieri publicității, Maria Stavrositu precizează că decizia Comisiei pentru Statut nu are valoare și asta fiindcă structura însăși „nu este statutară, alegerea membrilor ei nefiind făcută de un for ce are competențe în acest sens”. Pe cale de consecință, președintele Organizației Municipale a PDL Constanța susține în continuare caracterul statutar al CCL-ului și face mențiunea că „acest schimb de replici în presă nu este de bun augur” pentru partid. Reamintim, în această ordine de idei, că între deputatul Stavrositu și senatorul Mircea Banias, liderul Organizației Județene a PDL Constanța, s-a iscat o divergență pe tema unei posibile încălcări a statutului PDL prin susținerea alegerilor pentru șefia de la municipiu. Rămâne, însă, de văzut, în ce măsură reunirea democrat liberalilor constănțeni în cadrul Biroului Permanent Județean convocat astăzi, la ora 17.00, „la dorința a 20 de membri BPJ”, așa cum susține Stavrositu, va determina o „cădere la pace” între cele două echipe.