Pedelista Teo Trandafir votează în favoarea moţiunii de cenzură

Pedelista Teo Trandafir votează în favoarea moțiunii de cenzură

Ştire online publicată Marţi, 15 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PDL Teo Trandafir a declarat, ieri, pentru „Gândul”, că va vota, astăzi, moțiunea de cenzură pentru că nu poate susține reducerea pensiilor, informează Mediafax. „Nu pot fi de acord cu o singură prevedere a legii asumate. Am o problemă cu pensiile. Sunt de acord să fie reduse salariile bugetarilor. Sunt de acord cu faptul că ei, care au 25 - 35 de ani, își pot găsi de muncă, își pot rotunjii salariile lucrând la privat. Dar să ai 75 - 80 de ani și să-ți taie cineva pensia, e neplăcut”, a declarat Teo Trandafir, citată de „Gândul”. Întrebată dacă se așteaptă să fie dată afară din partid, Trandafir a răspuns: „Sigur că da. Mă vor da afară cu siguranță. Dar am un mare noroc: am fost politician doar o lună. Astfel că perspectiva nu e chiar înspăimântătoare”.