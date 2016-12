Pe cine vede Băsescu viitorul preşedinte al României

4

Cum cine ?...

Mai sa fie, mai sa fie....cum cine va fi viiotorul presedinte al Romaniei ?....Ce ziceti de...sau de.....sau de.....n-ar fi buni ?... Eu propun sa apara buletinul de vot " in alb ", intri in cabina si votezi....pui stampila pe patratelul gol, alb si imaculat, el ar fi cel mai bun presedinte al Romaniei, adica.....nimeni ! Si cu presedinte si fara presedinte Romania are peste 90 miliarde de euro datorie externa, toti parlahotii au vile cu piscine, masini bengoase, bani in conturi straine si amante tinere....tara a fost " vanduta ", totul a fost taiat si dat la fier vechi, populatia Romaniei era de 28 milioane in 1989 si este acum de 22 miloane, 6 milioane de morti genocid fara frontiere !....Singurul presedinte bun pentru Romania as fi eu, dar nu va dau numele sa nu ma votati !...votati patratul gol, e mai sigur, e mai bine, el nu va raspunde niciodata pentru ca tara merge prost sau bine....Succesuri !...